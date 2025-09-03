"L'âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXe siècle". Soutenance HDR de Sarah Mombert (ENS Lyon)
Sarah Mombert soutiendra son Habilitation à diriger des recherches à l'ENS de Lyon le vendredi 5 septembre à 14h00
sous l'intitulé « L’âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXesiècle » (HDR)
devant un jury composé de :
Olivier BARA, professeur à l’Université Lumière Lyon 2, garant
Corinne BAYLE, professeure à l’ENS de Lyon
Martine LAVAUD, professeure à l’Université d’Artois
Maxime PRÉVOST, professeur à l’Université d’Ottawa
Marie-Ève THÉRENTY, professeure à l’Université Paul Valéry Montpellier-3
Adeline WRONA, professeure au CELSA Sorbonne-Université
Le dossier présenté « L’âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXe siècle » se compose de trois volumes :
– Un inédit, intitulé L’orgie d’improvisation. Alexandre Dumas journaliste
– Un document de synthèse
– Un choix de publications.