"L'âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXe siècle". Soutenance HDR de Sarah Mombert (ENS Lyon)

Sarah Mombert soutiendra son Habilitation à diriger des recherches à l'ENS de Lyon le vendredi 5 septembre à 14h00

sous l'intitulé « L’âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXesiècle » (HDR)

devant un jury composé de :

Olivier BARA, professeur à l’Université Lumière Lyon 2, garant

Corinne BAYLE, professeure à l’ENS de Lyon

Martine LAVAUD, professeure à l’Université d’Artois

Maxime PRÉVOST, professeur à l’Université d’Ottawa

Marie-Ève THÉRENTY, professeure à l’Université Paul Valéry Montpellier-3

Adeline WRONA, professeure au CELSA Sorbonne-Université

Le dossier présenté « L’âge du feuilleton. Littérature, presse et histoire au XIXe siècle » se compose de trois volumes :



– Un inédit, intitulé L’orgie d’improvisation. Alexandre Dumas journaliste

– Un document de synthèse

– Un choix de publications.