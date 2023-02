José Fontaine et Bernard Gendrel (dir.), Joseph Malègue. À la (re)découverte d'une œuvre

Cette publication entend marquer les 80 ans de la disparition de Joseph Malègue et rendre hommage à ce grand auteur, aujourd’hui de moins en moins méconnu. Elle constitue le premier ouvrage collectif sur Malègue, alors qu’Augustin ou Le Maître est là a été unanimement salué par la critique en 1933 et que les écrits de Malègue (y compris son roman inachevé Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut) ont continué de fasciner des générations de lecteurs. Elle explore la richesse d’une œuvre qui est parmi les plus importantes du XXe siècle et qui souffre la comparaison avec celles de ses contemporains Mauriac et Bernanos. Des littéraires, des historiens, des philosophes, des théologiens de France, d’Italie, de Belgique, de Pologne et du Canada tentent de cerner ici la spécificité du cas Malègue dans l’histoire des idées et de la littérature.

Avec une pièce inédite : Les Ogres ou Les Samsons aveugles.

José Fontaine, docteur en philosophie de Louvain, retraité de l’enseignement supérieur social (Namur et Mirwart), est l’auteur de La Gloire secrète de Joseph Malègue.

Bernard Gendrel, maître de conférences HDR à l’université Paris-Est Créteil, est spécialiste du roman réaliste et du roman de conversion.

Ouvrage publié avec le soutien du LIS (UR 4395), Université Paris-Est Créteil

SOMMAIRE

José Fontaine et Bernard Gendrel : Introduction







Première partie – Conditions de création et de réception : approches historiques de l’œuvre de Malègue







Hervé Serry : Augustin ou le Maître est là, le plus « singulier roman » des « Lettres catholiques » ? Éléments sur l’histoire des écrivains catholiques et la réception littéraire de Joseph Malègue.



Yvon Tranvouez : Malègue 1933. Augustin au temps du Christ-Roi.



Luc Courtois : Malègue et Blondel : points de repère et pistes de recherche.



Magdalena Mitura : Reflet d’une présence (trop) discrète : Joseph Malègue et ses lecteurs en Pologne.







Deuxième partie – Malègue romancier : questions génériques et stylistiques







Wojciech Kudyba : Quatre genres romanesques entrelacés dans Augustin ou Le Maître est là.



Bernard Gendrel : Augustin ou le Maître est là, chef-d’œuvre du roman de conversion.



Zofia Litwinowicz-Krutnik : Malègue, impressionniste ?



Alain Lanavère : Un personnage d’Augustin ou le Maître est là : Anne de Préfailles.



Bernard Forthomme : Viens près de la fenêtre ou le regard poétique de Joseph Malègue.







Troisième partie – Dimensions théologiques et philosophiques d’une œuvre







Pierre Lyraud : Présences pascaliennes dans Augustin ou le Maître est là.



Erminio Antonello : La pensée de Guillaume Pouget à l’époque moderniste : contacts et liens avec Joseph Malègue.



Alain Létourneau : La signification de « l’ère du pragmatisme » dans l’Augustin de Malègue.



José Fontaine : Trois sources philosophiques au service de la littérature.



Thibaud Collin : La conversion, entre « le métaphysique et l’expérimental » (dans Augustin ou le Maître est là).







Quatrième partie – Autour d’une pièce inédite : Les Ogres ou Les Samsons aveugles







Présentation par Bernard Gendrel



Joseph Malègue : Les Ogres ou Les Samsons aveugles



Postface de José Fontaine