Le partage des émotions au Moyen Âge et à la Renaissance (Nantes)

Colloque international interdisciplinaire Lettres et Arts

Le partage des émotions au Moyen Âge et à la Renaissance

organisé par par Élisabeth Gaucher-Rémond, Bruno Méniel, Louise Millon-Hazo (LAMO), Ambre Vilain (LARA)

Nantes, du 2 au 4 mars 2023

Programme

JEUDI 2 MARS (Château du Tertre, salle 002, campus Tertre)

9h30. Mot d’accueil de Nicolas Correard, directeur-adjoint du laboratoire LAMO (Littératures Antiques et Modernes) et de Jimmy Mouchard, directeur du LARA (Laboratoire de recherche ARchéologie et Architectures)



I. EXPRESSION PARTAGÉE DE L’INTIME

Présidence : Élisabeth Gaucher-Rémond



10h00. Tristan Fourré (Nantes Université), « Un amour débordant : le sentiment amoureux entre transmutation, transmission et transfiguration dans trois récits de la fin du Moyen Âge »

10h20. Ullrich Langer (University of Wisconsin), « Amantes amentes ? Passion et raisonnement délibératif de l’amoureux dans la narration renaissante »



10h40. Discussion



11h00. Béatrice Beys (Université Paul-Valéry - Montpellier 3), « La Complainte de Gênes sur la mort de Thomassine Espinolle (1505) : de la fiction politique aux larmes d’argent »

11h20. Guillaume Cassegrain (Université Grenoble Alpes), « L’admoniteur animal. Remarques sur la sensibilité animale dans la peinture de la Renaissance italienne. »



11h40. Discussion



12h20. Buffet



14h00. Maya Suemi Lemos (Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ)) et Massimo Privitera (Université de Palerme), « ‘Passioni amorose’ : le poète-compositeur Gasparo Fiorino et la figuration des passions au XVIe siècle » ;

14h40. Nicolas Correard (Nantes Université), « Partager la satire : partager la colère ou s’en détacher ? »



15h00. Discussion



II. CIRCULATION DES ÉMOTIONS ESTHÉTIQUES

Présidence : Louise Millon-Hazo



15h20. Guillaume Oriol (Université de Bordeaux Montaigne, École pratique des Hautes Études), « Le jeu des combinatoires lexicales du joi d’amor et de la souffrance. Propositions pour une rhétorique des émotions dans la lyrique médiévale d’oc et d’oïl »

15h40. Hélène Dupraz-Rochas (CPGE, lycée Jacques-Decour, Paris), « “et s’est fez par si grant delit / que tuit [...] s’en esjoïront” (Dole) Le plaisir littéraire au XIIIe siècle : affects individuels et divertissement courtois »



15h40-16h. Discussion



16h00. Marcello Angheben (CESCM – Université de Poitiers), « De la componction à la compassion. L’émergence du sentiment d’empathie envers le Christ souffrant dans le monde anglo-saxon des Xe-XIe siècles »

16h20. Thomas Golsenne (Université de Lille), « Les origines culturelles de la contagion des émotions en peinture (Italie, XVe et XVIe siècles) »



16h40. Discussion



20h. Dîner de colloque



VENDREDI 3 mars (Château du Tertre, salle 002, campus Tertre)

9h20. Accueil



9h40. Nathalie Godnair (CESR, Université de Tours), « “Il transporte tous ceux qui l’escoutoient” : le récit des effets du luth de Francesco dy Milan dans le Solitaire second (1555) de Pontus de Tyard, enjeux et réécritures d’une expérience esthétique collective »

10h. Bruno Méniel (Nantes Université), « Le partage de l’émotion poétique. Lectures de l’Ion de Platon à la Renaissance »

10h20. Nicolas Le Cadet (Université Paris-Est Créteil). « Le partage des émotions dans la tragédie humaniste : quelques remarques sur le rôle du chœur chez Jodelle, La Péruse et Rivaudeau »



10h40-11h20. Discussion



III. ÉMOTIONS COMMUNAUTAIRES

Présidence : Bruno Méniel



11h20. Clément De Vasselot (Nantes Université), « De la communauté familiale aux milieux de pouvoirs : émotions partagées dans la famille de Lusignan »

11h40. Marie Bouhaïk-Gironès (Centre Roland Mousnier (CNRS / Sorbonne Université)), « Éprouver la joie, conjurer la peur : la fonction apotropaïque des mystères (France, XVe-XVIe s.) »

12h00. Florence Alazard (université de Tours – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (UMR 7323), « La rationalité de l’historien face aux émotions collectives : Guichardin et le répertoire émotif des peuples »



12h20-13h Discussion



13h00. Buffet



14h40. Thibault Catel (Université de Limoges), « La politique des émotions chez Belleforest »

15h00. Valerio Cordiner (La Sapienza – Rome), « Les Émotions dangereuses. La contagion de la guerre dans le microcosme du sieur de Gouberville »



15h20-15h40. Discussion



15h40. Louise Millon-Hazo (Nantes Université), « Sous le regard du voyageur Léry, la communauté émotionnelle des Tupinamba »

16h00. Estelle Leutrat (Université Rennes 2), « L’entrée d’Henri IV à Paris le 21 mars 1594 et ses commémorations : émotions partagées par le texte et l’image »



16h20-16h40. Discussion



16h40-17h40. Discussions par sessions, réparties dans les salles 001, 002 et 003 du château



SAMEDI 4 MARS (Lab de la BU Droit, campus Tertre)

IV. COMMUNIONS SPIRITUELLES

Présidence : Ambre Vilain



9h30. Accueil



10h00. Nicolas Sarzeaud (EHESS), « Qui ne pleure pas n’est pas chrétien : les ostensions de relique et la manifestation d’une piété collective (XVe-XVIe siècles) »

10h20. Witold Pietrzak (Université de Łódź), « Entre l’amour et la haine : Artus Désiré lecteur de Marot »



10h40. Discussion



11h00. Christine Orobigt (Aix-Marseille Université), « Limiter la propagation de la mélancolie : le discours de Sainte Thérèse sur la mélancolie dans le Libro de las Fundaciones (1610) » (à distance)

11h20. Frédéric Cousinié (Université de Rouen Normandie), « Oraison et échanges pathiques au XVIIe siècle : la Chapelle dorée de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais (1627-1630) »



11h40. Discussion, clôture du colloque.

—



Organisateurs

Elisabeth Gaucher-Rémond (LAMO), Bruno Méniel (LAMO), Louise Millon-Hazo (LAMO) et Ambre Vilain (LARA)