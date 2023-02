Lettres à table ! Avec Alizée Delpierre, venez découvrir comment se font servir les riches (Sorbonne nouvelle)

Le département LLFL de la Sorbonne nouvelle propose des débats de 45 minutes sur une parution récente : venez assister, participer ou simplement écouter pour découvrir un livre en discutant avec son auteur ou son autrice !



Livre discuté le 15 mars 2023 :



Alizée Delpierre, Servir les riches. Les domestiques chez les grandes fortunes ( La Découverte, 2022)



Lire un extrait…



Derrière les façades de luxueux immeubles parisiens, les immenses grilles de châteaux, les baies vitrées de vastes villas de la Côte d’Azur, se cache un personnel invisible mais présent quotidiennement au service des grandes fortunes. Gouvernantes, majordomes, femmes de chambre et de ménage, lingères, nannies, cuisiniers ou chauffeurs travaillent du matin au soir, et souvent la nuit, pour satisfaire les besoins et désirs des millionnaires qui les emploient à leur domicile.

En s’appuyant sur une enquête immersive de plusieurs années, ce livre lève le voile sur les relations quotidiennes entre ceux qui servent et ceux qui sont servis. Ce faisant, il éclaire les ressorts d’une cohabitation socialement improbable, faite de domination et de résistances. Elle-même prise dans ces relations, en travaillant un temps comme domestique, Alizée Delpierre montre comment une certaine « exploitation dorée » peut faire rêver des femmes et des hommes qui y voient une réelle opportunité d’ascension sociale. Du côté des grandes fortunes, déléguer toutes les tâches ingrates demeure essentiel pour consolider leur pouvoir et jouir à plein de leur capital. Elles sont prêtes à tout pour fidéliser leurs domestiques et conserver ce privilège de classe, pour le meilleur comme pour le pire.

—



Date : mercredi 15 mars 2023 à 18h30



Lieu : Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, 1er étage, aile nord.



Adresse de la Sorbonne Nouvelle : 8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

—



Discutant.e.s : le débat sera animé par Maria Candea, Guido Furci, Marie Parmentier et Marie Sorel



Un chapeau à questions circulera par ailleurs dans la salle : n’hésitez pas à venir avec votre stylo pour écrire vos questions sur des billets !



Entrée libre.