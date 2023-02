Sur les pas de Guy de Maupassant au Maghreb : le réel et la fiction ou la naissance d'une écriture hybride (Sfax, Tunisie)

Université de Sfax



Faculté des Lettres et Sciences Humaines



Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Économie et Association des Amis de Flaubert et de Maupassant



Colloque International



Sur les pas de Guy de Maupassant au Maghreb :



Le réel et la fiction ou la naissance d'une écriture hybride



1 mars 2023 à la salle Ibn Khaldoun



2 et 3 mars 2023 à l'hôtel Donia





Mercredi 1er mars 2023



Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax



08h30 : accueil des participants



09h00 : allocutions d’ouverture



-M. Abdelwahed MOKNI, Président de l’Université de Sfax



-Mme Najiba CHKIR, Doyenne de la FLSH



-M. Mustapha TRABELSI, directeur du laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Économie



- M. Arselène Ben Farhat et M. Mustapha Trabelsi, responsables du colloque





Session I : Modérateur Mustapha Trabelsi



09h30 : Conférence plénière : Yvan LECLERC (Université de Rouen) : « Ce sont des récits de voyage, cela me vient tout seul » : genèse des pages tunisiennes de Maupassant.



10h : Discussion



10h15 : Pause-café





Session II : Modérateur : Yvan LECLERC



10h30 : Arselène BEN FARHAT (Université de Gabès et de Sfax, LARIDIAME) : L’écriture hybride dans les chroniques algériennes de Guy de Maupassant

10h50 : Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN (Université de Picardie Jules Verne) : Eté 1881 : Maupassant reporter de guerre.



11h10 : Sookjin HWANG (Université Paris Nanterre) : L’écriture de l’actualité e(s)t l’écriture en acte : le dialogue textuel de Maupassant entre les chroniques algériennes et Au Soleil.



11h30 : Emna SMIDA (Université de Sfax, LARIDIAME) : Au Soleil de Guy de Maupassant : un récit au carrefour des genres.



11h50 : Discussion.





Session III : Modératrice : Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN



14h30 : Anne GEISLER-SZMULEWICZ (Université d’Evry-Paris Saclay) : Les hallucinations visuelles créées par la nature dans les chroniques algériennes de 1881.



14h50 : Catherine BOTTEREL (Université Paris IV) : De l’événement historique au « récit fantaisiste » : la fictionnalisation de la colonisation dans Bel-Ami de Maupassant.



15h10 : Leila ELEUCHI (Université de Sfax, LARIDIAME) : Allouma de Maupassant entre le réel et la fiction : la femme orientale rêvée ou le simple objet désiré.



15h30: Diane Aymard OBONO OYONO (Université de Lyon3) : Le Maghreb et les métaphores de la femme algérienne : le cas d’Allouma et de Marroca.



15h50 : Discussion



16h10 : Pause-café





Session IV : Modératrice : Leila Eleuchi



16h 25 : Chayma LAATIRIS (Université Chouaib Doukkali d’El Jadida au Maroc) : Le Maghreb, à la croisée des genres chez Guy de Maupassant.



16h 45 : Gredora Pouguetiga-FOUROU (Université Omar Bongo, Libreville/Gabon) : Du réel à la fiction : écrire le jeu colonial et ses impacts en Afrique dans Mohammed Fripouille et Au soleil de Guy de Maupassant.



17h05 : Acif Membourou ADOKA (l’Université Omar Bongo,Gabon) :La vision de la mosquée dans La vie errante de Guy de Maupassant



17h 25 : Discussion



Jeudi 2 mars 2023



Hôtel Donia



Session V : Modératrice : Sanda MASTOURI



09h : conférence plénière : Francis MARCOIN (Université d’Artois) : Les Arabes vus par Maupassant dans le Manuel général de l'instruction primaire.



09h30 : Discussion





Session VI : Modérateur : Moez REBAI



09h50 : Noëlle BENHAMOU (Université de Picardie Jules Verne) : Saveurs et parfums d'Orient dans les écrits de Maupassant sur le Maghreb : sensualité et poésie.



10h10 : Chandrakumar ASHVINI (Université de Paris IV) : L’Algérie et la Tunisie réelles et rêvées : l’écriture poétique dans les récits de voyage de Maupassant



10h30 : Manel REBHI (Université de Monastir) : Hybridité et hybridation dans les chroniques maghrébines de Guy de Maupassant.



10h50 : Discussion



11h10 : Pause-café





Session VII : Modératrice : Noëlle BENHAMOU



11h30 : Hanen MESSAOUD (Université de Sfax, LARIDIAME) : Allouma, entre nouvelle et récit de voyage.



11h50 : Salsabil GOUIDER (Université de Sfax, LARIDIAME) : L’image de l’Algérie dans Mohammed Fripouille de Maupassant entre le réel et la fiction.



12h10 : Marwa KARAANI (Université de Sousse) : L’image d’une terre natale repoussante et la représentation d’une terre étrangère fascinante dans « Un soir » de Maupassant.



12h30 : Nesrine AMRI (Université de Tunis El Manar) : Voyage de Guy de Maupassant en Algérie et en Tunisie.



12h50 : Discussion.





Vendredi 3 mars 2023



Hôtel Donia



Session VIII : Modératrice : Anne GEISLER-SZMULEWICZ



09h : Dorra BARHOUMI (Université de Kairouan) : Maupassant et l’Arabe : diversité culturelle et altérité.



9h20 : François GEAL (Université Lyon 2) : Les Espagnols d’Algérie vus par Maupassant dans Au soleil (1884) : analyse d’un motif.



09h40 : Adrien BODIOT (Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle) : Les sables de Maupassant : représentations croisées du désert algérien et des littoraux français.



10h : Mouna ABDESSELEM (Université de Sfax, LARIDIAME) : L’image de l’Afrique du Nord chez Maupassant.



10h20 : Discussion



10h40 : Pause-café





Session IX : Modérateur : Francis MARCOIN



11h : Yves OUALLET (Université du Havre) : L’errance vitale : La vie errante, Maupassant et le cosmopolitisme.



11h20 : Ahlem CHARFEDDINE (Université de Monastir) : L'altérité et la situation coloniale vues par Maupassant.



11h40 : Nawel AKROUTI (Université de Sfax, LARIDIAME) : Guy de Maupassant, à la découverte de l’Algérie d’après ses chroniques.



12h : Martine DREHER (Université de Strasbourg) : Maupassant, peintre du Maghreb.



12h20 : Discussion.



13h00 : clôture du colloque





Table ronde



(À 15h30 à l’IF de Sfax : la Maison de France)



Les Chroniques de Maupassant (1876-1882)



D’après le livre : Guy de Maupassant, Œuvres complètes, Chroniques I (1876- 1882), Edition établie par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin et Anne Geisler-Szmulewicz, Classiques Garnier, 2019.



Animée par : Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN (Université de Picardie Jules Verne) et Anne GEISLER- SZMULEWICZ (Université d’Evry-Paris Saclay)



Modératrice : Noëlle BENHAMOU (Université de Picardie Jules Verne)