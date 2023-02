Identités et constructions identitaires dans le discours et la langue (Brest)

Identités et constructions identitaires dans le discours et la langue



Appel à communication / Call for Papers



Identités et constructions identitaires

dans le discours et la langue



Identities and Identity Construction

in Discourse and Language



Université de Bretagne Occidentale, CRBC et HCTI

Brest, 18-20 Octobre 2023





L’identité est aujourd’hui l’une des valeurs essentielles des sociétés contemporaines, marquées par l’influence grandissante de la logique identitaire et la démultiplication des luttes pour le respect identitaire. Pourtant, la notion même d’identité demeure une catégorie problématique et difficilement saisissable. La définition du terme « identité », telle qu’elle est affichée dans le dictionnaire, souligne les contradictions internes soulevées par cette notion. L’identité englobe à la fois l’expression du même, de l’identique autant que la manifestation du spécifique et de l’individualité (1).



La double question de l’identité et des discours identitaires est complexe car elle se trouve au centre d’enjeux politiques, sociétaux, académiques, médiatiques, etc. En d’autres termes, cette question est constamment prise dans des dynamiques multiples, ce qui la rend à la fois omniprésente dans l’espace public et qui brouille également ses contours.



Ceci est d’autant plus important qu’en réalité l’identité ne renvoie pas à un état immuable et figé une fois pour toutes ; elle est une construction fluctuante, dynamique, interactive, faite, à la fois, de traits qui se stabilisent sur des périodes plus ou moins longues leur donnant le caractère d’immuabilité et de traits éphémères et passagers.



En outre, l’identité est façonnée par les diverses évolutions propres à une société ou par des évolutions qui affectent l’ensemble des sociétés contemporaines dans un monde de plus en plus interconnecté. Par ailleurs, il va sans dire que toute identité est intersubjective et dialogique ; elle est tissée d’altérité et se construit dans le rapport, conflictuel ou non, à l’autre et sous le regard de ce dernier.



De plus, l’identité émerge dans l’interaction sociale et elle est forgée dans les luttes et les combats que mènent des groupes marginalisés, dominés, ou se percevant ainsi. La défense et la promotion des identités semblent avoir engendré des mutations idéologiques profondes. Le militantisme, autrefois axé sur des questions économiques et sociales, à travers notamment le prisme de la notion de classe sociale, tend à se concentrer aujourd’hui sur des questions de genre, de race et sur l’importance de la reconnaissance identitaire d’un individu ou d’un groupe. L’universalisme autrefois défendu pour son absence de prise en compte des différences au nom d’un idéal humaniste paraît aujourd’hui considéré comme vecteur d’inégalité et l’expression de la non-reconnaissance de la différence.



Étant par la force des choses multiples, cumulatives et se composant de plusieurs dimensions, l’identité ne se donne pas à voir comme un tout immédiatement accessible ; elle se déploie et s’affiche en fonction des enjeux de l’interaction et de la nature de la relation intersubjective. Si l’identité se donne à voir dans l’espace public, ce dernier connaît des bouleversements profonds depuis que les réseaux sociaux numériques sont devenus les principaux moyens des interactions sociales et des prises de positions sur des questions sociales, sociétales, politiques, etc.



Les réseaux sociaux numériques deviennent, par conséquent, un répertoire supplémentaire à la disposition des individus et des groupes pour construire leurs identités.



Enfin, qu’elle soit individuelle, collective, qu’elle se déploie dans l’espace public traditionnel ou dans l’espace public numérique, l’identité a besoin d’être publicisée et rendue visible et ce d’autant plus que nous assistons à un tournant visuel qui joue un rôle de plus en plus crucial dans les constructions identitaires et leurs représentations.



En effet, la question de la visibilisation et de la diffusion d’une représentation identitaire génère la mise en œuvre de stratégies de visibilisation et de revendications identitaires par des acteurs individuels ou collectifs dont le but est la reconnaissance symbolique, juridique, politique, etc.



Notre colloque sera l’occasion pour les chercheur.es de partager les résultats de leurs travaux ainsi que leurs réflexions sur les points suivants :



Axe I : Identité individuelle, identités collectives



Qu’est-ce que l’identité ?

Qu’est-ce qu’une identité collective ?

La tension entre identité individuelle et identité collective ;



Axe II : Dimensions linguistiques et discursives de l’identité



Les traces linguistiques et discursives de la dimension intersubjective de l’identité et du rapport à l’autre ;

Identités linguistiques, appartenance sociale, culturelle, régionale ;

Politique linguistique nationale, reconnaissance des langues régionales, et enjeux identitaires ;

Accents, sociolectes et marqueurs identitaires ;

Politique linguistique et identité collective entre domination et résistance ;

Langues et identités.

Axe III : Identité, lutte pour la reconnaissance, (In)visibilisation



Discours identitaires, communautarismes, nationalismes ;

Identité, émancipation, repli sur soi ;

Identités assignées, identités de combat ;

Identité, (in)visibilisation et lutte pour la reconnaissance ;

Les obsessions identitaires.



Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive et nous vous invitons à nous envoyer vos propositions de communications traitant de la question de l’identité et des constructions identitaires dans la langue et le discours.



Calendrier et contacts



Les propositions de communications de 350 mots avec 5 mots clés sont à envoyer à gaelle.lecorre@univ-brest.fr, elise.mathurin@univ-brest.fr et mohamed.saki@univ-brest.fr avant le 15 juin 2023.



Les réponses seront transmises le 7 juillet 2023.



Langues : français, anglais







Call for Papers



Identities and Identity Construction

in Discourse and Language



Université de Bretagne Occidentale, CRBC and HCTI

Brest, October 18-20 2023





Today, identity is one of the essential values of contemporary societies, characterized by the growing influence of identity politics and the multiplication of struggles for the respect of identity. However, the very notion of identity remains a problematic and elusive category. The dictionary definition of "identity" highlights the internal contradictions of this concept. Identity includes both the expression of the same, the identical, and the expression of specificity and individuality (1). The dual question of identity and identity-related discourse is complex because it is at the center of political, social, academic, media, and other issues. In other words, this is an issue that is constantly caught up in a multiplicity of dynamics that make it both omnipresent in the public sphere and at the same time blur its contours.



This is all the more important because, in reality, identity does not refer once and for all to an immutable and fixed state. It is a fluctuating, dynamic, interactive construction, made up at the same time of more or less stable characteristics. Identity is thus the expression of a state that is both immutable and transitory.



Of course, all identities are intersubjective and dialogical, grounded in otherness. Identity is constructed in the relationship, conflictive or not, with the other and under the gaze of the other.



In addition, identity is shaped by the various developments that are specific to a society or that affect all contemporary societies in an increasingly interconnected world. Identity emerges in social interaction and is forged in the struggles and battles of marginalized, dominated groups, or at least those who perceive themselves as such.



Profound ideological changes seem to have resulted from the defense and promotion of identities. Activism has shifted from a focus on social issues and class to issues of gender, race, and the importance of the recognition of individual and group identity. Universalism, once defended in the name of a humanist ideal for its disregard of difference, now seems to be a vector of inequality and the denial of difference.



Necessarily multiple, cumulative and composed of several dimensions, identity does not appear as an immediately accessible whole; it unfolds and is revealed according to the stakes of interaction and the nature of intersubjective relation. If identity can be seen in the public sphere, the latter is undergoing profound changes, as digital social networks have become the main means of interaction and expression of positions on social, societal and political issues, etc. Digital social networks are thus an additional repertoire at the disposal of individuals and groups for the construction of their identities.



Whether individual or collective, whether in the traditional public sphere or in the digital public sphere, identity must be made public and visible, all the more so as we are witnessing a visual shift that is playing an increasingly crucial role in identity constructions and their representations. In fact, the question of visibility and the diffusion of an identity representation generates the implementation of strategies of visibility and identity whose goal is a symbolic, a legal, a political recognition, etc.



Our conference will be an opportunity for researchers to share their findings and reflections on the following issues:



Axis I: Individual Identity, Collective Identity



What is identity?

What is collective identity?

The tension between individual and collective identity.



Axis II: Linguistic and Discursive Dimensions of Identity



The intersubjective dimension of identity and the relationship to the other: linguistic and discursive traces;

Linguistic identities, social, cultural, and regional affiliations;

National linguistic policies, recognizing regional languages and questioning identity;

Accents, (socio)lects and identity markers;

Language policies and collective identity between domination and resistance;

Languages and identities.



Axis III: Identity, Struggle for Recognition, (In)Visibilization



Identity discourse, communitarianism, nationalism;

Identity, emancipation, withdrawal;

Ascribed identities, resistant identities;

Identity, (in)visibility and the struggle for recognition;

Identity obsessions.

This list is obviously not exhaustive and we invite you to send us your proposals for papers dealing with the question of identity and identity constructions in language and discourse.



Schedule and Contacts



Paper proposals of 350 words with 5 keywords should be submitted to gaelle.lecorre@univ-brest.fr, elise.mathurin@univ-brest.fr and mohamed.saki@univ-brest.fr by June 15, 2023.



Notifications of acceptance will be sent out on July 7.



Languages: English, French