Silenced women authors of the Nordic Area 1870-1914 (Cité Universitaire, Paris)

International Symposium

Silenced women authors of the Nordic Area (1870-1914)

March 17th, 2023

Maison des étudiants suédois, Cité Internationale Universitaire de Paris, 7F Bd Jourdan, 75014 Paris



9h-9h10 Opening words by Filippa Åkesson (Sveriges ambassad, Paris)

9h10-9h30 Maria Hansson (Sorbonne) “Silencing Nordic women authors”



Icelandic panel (moderator Kristin Jonsdottir)

9h30-10h Dagrún Ósk Jónsdóttir (University of Iceland) Torfhildur Hólm (1845-1918)

Danish panel (moderator Claire McKeown)

10h-10h30 Anne Marie Mai (SDU, Syddansk Universitet, Odense) Helga Johansen Hinsides (1852-1912)

10h30-11h00 Lynn Wilkinson (University of Texas at Austin, USA) Emma Gad (1852-1921)

(Coffee break)

Finnish panel (moderator Annie Bourguignon)

11h15-11h45 Riikka Rossi (University of Helsinki) Ina Lange (1846-1930), Minna Canth (1844-1897)

11h45-12h15 Silja Vuorikuru (University of Helsinki) Aino Kallas (1878-1956)

(Lunch)

Norwegian panel (moderator Marthe Segrestin)

13h30-14h00 Christine Hamm (University of Bergen) Amalie Skram (1846-1905)

14h00-14h30 Anne-Birgitte Rønning (University of Oslo) Dagny Juel (1867-1901)

(Coffee break)

Swedish panel (moderator Florence Fix)

14h45-15h15 Claudia Lindén (University of Södertörn) Anne Charlotte Leffler (1849-1892)

15h15-15h45 Yvonne Leffler (University of Gothenburg) Victoria Benedictsson (1850-1888)

15h45-16h15 JoAnn Conrad (Diablo Valley College, USA) Anna Wahlenberg (1858-1933)



16h15-16h45 Conclusion : Corinne François-Denève (Université de Haute-Alsace)





Organized by Corinne François-Denève (ILLE, Université de Haute-Alsace), Maria Hansson (REIGENN, Sorbonne, associate member ERLIS, Caen and Uppsala University)



With the kind support of : ILLE, Université de Haute-Alsace ; Maison des étudiants suédois, Ambassade d’Islande, Fondation danoise, Maison de la Norvège, Ambassade de Finlande, Ambassade de Suède, Bibliothèque Nordique.

Catering : Svenska Affären



The symposium will be held in English.



It is possible to attend on line via Webex. Please send an email to corinne.francois-deneve@uha.fr