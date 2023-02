La chevalerie : armes, amours et imaginaire (cours public, Lausanne)

La chevalerie : armes, amours et imaginaire entre Moyen Âge et temps modernes

Organisation du programme : R. Biolzi, N. Bock, G. Bucchi, I. Quadri

Le thème de cette année vise à suivre le développement d’une série d’aspects liés à la chevalerie, dès ses origines au haut Moyen Âge jusqu’à la fin du XVIe siècle, voir au-delà. En effet, bien que dans l’imaginaire collectif la chevalerie soit communément liée à la période médiévale, de nombreuses traces de ses valeurs, de ses concepts, des codes de comportement et de sa mentalité sont encore visibles et perceptibles dans la culture d’aujourd’hui. À la croisée entre arts visuels, histoire et littératures, notre intention serait de parler de la chevalerie de façon interdisciplinaire et selon une perspective diachronique, afin d’identifier les continuités ainsi que les ruptures de cette culture complexe et stratifiée. Les interactions entre la chevalerie en tant qu’élément de l'ordre social médiéval et sa transfiguration dans les contours d’un idéal de longue durée seront questionnées à travers le prisme de quatre noyaux thématiques majeurs. L’amour, la guerre, le pouvoir et le sacré constitueront des axes d’investigation qui mèneront à nous interroger sur les paradigmes et les acteurs de la culture chevaleresque. Il s’agira donc de mettre en lumière la portée d’un phénomène varié, tout en considérant les enjeux épistémologiques de ce champ de recherche.



23 février : Bernard Andenmatten (UNIL), Fidélité au prince ou banditisme nobiliaire ? La confrérie des chevaliers de la Cuillère en Pays de Vaud (vers 1520-1536)



2 mars : Danièle James-Raoul (Université de Bordeaux), Le chevalier amoureux ou la parole déficiente : silences, soupirs et balbutiements…



9 mars : Gabriele Bucchi (UNIL), Dans les bras de la magicienne : généalogie et postérité de l’égarement amoureux du chevalier



16 mars : Michele Tomasi (UNIL), Amour et aventure : les idéaux chevaleresques sur les ivoires gothiques profanes



23 mars : Roberto Biolzi (UNIL), Le "chevalier noir" : entre imaginaire littéraire et réalités militaires



30 mars : Eva Pibiri (UNIL), Du paon au faisan: manger en chevalier (en collaboration avec le Festival Histoire et Cité)

Les jeudis, du 23 février au 30 mars 2023, 18h-19h



Musée de Zoologie, auditoire Narbel Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne.