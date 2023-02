Rythmes de Senghor (Séminaire Senghor, Item Paris)

Séminaire de recherche international Léopold Sédar Senghor coordonné par Alioune Diaw (UCAD) et Sébastien Heiniger (ITEM – CNRS/ENS), ouvert à tous

Séance 2, mercredi 15 février, 16h-18h GMT (17h-19h Paris)

Michel Murat (Université Paris-Sorbonne) : « Rythmes de Senghor »



Michel Murat est un fin connaisseur de l’histoire des formes poétiques françaises et l’auteur du récent La Poésie de l’Après-guerre, dont la partie centrale est consacrée à Senghor, Césaire et Rabearivelo. Sa communication portera sur lesdits « rythmes africains » de la poésie du premier et est le fruit d’une recherche qu’il a menée sur les enregistrements de Senghor lisant ses poèmes.



Amade Faye (UCAD) : « Le verset senghorien à la cadence du chant-poème seereer »



Amade Faye est un grand spécialiste de la littérature orale ouest-africaine, et de la poésie seereer en particulier. Il nous éclairera au sujet des relations qu’entretiennent le verset senghorien et le chant-poème seereer.



La conversation entre ces deux chercheurs, qui mettront à notre disposition leurs connaissances des traditions écrites et orales confluant dans la poésie senghorienne, s’annonce passionnante. Les trente dernières minutes de la séance seront dédiées aux questions et discussions.



Accès zoom possible. Écrire à claire.riffard(a)cnrs.fr

Programme du séminaire : https://apela.hypotheses.org/6700