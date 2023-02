Appel à contributions



La revue scientifique Revue Plurilingue : Etude des Langues, Littératures et Cultures/ELLiC lance un appel à contribution dans les trois langues en l’occurrence, français, anglais et espagnol pour son Volume7, Num.1 à paraître en juin 2023 intitulé Plurilinguisme, diversité culturelle et identité(s) : enjeux et perspectives didactiques édité par Dr Faiza HADDAM BOUABDALLAH, Dr Ramzi CHIALI et Mme Amaria GUENAOUI.



Chaque article publié disposera d’un DOI, sans frais de publication.



Les articles proposés doivent répondre aux réalités linguistiques, culturelles et aux marqueurs identitaires ; synonymes de problématiques et de contraintes didactiques quant aux formations aux langues étrangères. Par ailleurs, la mise en exergue du rôle prépondérant des différents actants et objets du système éducatif et académique demeure une piste de réflexion indéniable, où seront conjugués l’état de l’existant et les perspectives didactiques en vue d’un renforcement des compétences linguistiques et des procédés discursifs.



Ce numéro sera, ainsi, consacré aux interventions sur les différentes conceptions, représentations et formations aux langues étrangères gravitant autour d’un dispositif disciplinaire marqué par une connaissance variable et de contexte des différents aspects culturel/interculturel, identitaire et pragmatique des langues. A ce titre, les chercheurs s’intéressant à la question des rapports entre l’enseignement/apprentissage des langues étrangères et les principes du plurilinguisme sont invités à envoyer leurs contributions selon des dispositions originales et innovantes dont l’objectif est la reconfiguration, le cas échéant, de dispositifs de formations efficients en contexte institutionnel.



Les contributions s’articuleront autour des axes ci-dessous :



- La gestion et l’exploitation des concepts et des théories méthodologiques en contexte de formation aux langues étrangères.



- Conception d’approches pédagogiques structurées centrées sur les marqueurs identitaires, culturels et interculturels.



- Réflexions autour des dispositifs techniques, didactiques et pédagogiques focalisées sur la conception identitaire comme référentiel culturel.



- Renouvellement et reconfiguration des pratiques didactiques et pédagogiques quant à l’enseignement des langues.



- Les langues étrangères en contexte algérien, enseignement/apprentissage et usage.



- Formation et pratiques des langues en contextes spécifiques (Académique/socioprofessionnel)



Veuillez-vous inscrire et faire une soumission sur le site Web de la revue https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/ avant le 28 Avril 2023 en respectant les consignes de mise en forme et le style de la revue.

—

Call for Papers



The scientific journal Revue Plurilingue: Etude des Langues, Littératures et Cultures/ELLiC is calling for articles to be published in the three languages, English, French and Spanish, in its Volume7, Num.1 (June 2023) on Multilingualism and Intercultural Diversity in Didactics: Challenges and Strategies edited by Dr Faiza HADDAM BOUABDALLAH, Dr Ramzi CHIALI and Ms Amaria GUENAOUI.



Each article will have a DOI, there are no publication fees.



Submission must be related to Didactics, Language and Culture. These themes should aim at exploring different issues and challenges encountered by teachers and researchers in the realm of education; highlighting the role of language teaching in promoting innovative approaches in Language education. These approaches enable us to understand the significant roles that teachers play in disseminating good practice strategies. However, the relationship between language and culture and its implication for language teaching is undeniable since we cannot understand a culture without first learning a language. Therefore, teaching any language is the transmission of knowledge, ideologies and thoughts.



This issue will be devoted to the various readings and reflections around the issue of interculturality and identity in the context of foreign language education. As such, researchers interested in the question of the relationship between the teaching/learning of foreign languages ​​and the principles of multilingualism are invited to send their contributions according to original and innovative approaches whose objective is to shape appropriate and efficient training systems in an institutional context.



Articles between 4000 and 7000 words (10 pages maximum) may include but are not limited to:



- Innovations in Language Teaching



- Language for Specific Purposes (LSP)



- Language and Culture



- Language and Society



- Language Assessment



- Teacher Development



Please register and make a submission on the journal website https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/ before April 28th, 2023 and follow the authors’ instructions and stylesheet template.



—

Convocatoria de artículos



La revista científica Revue Plurilingue : Etude des Langues, Littératures et Cultures/ELLiC convoca a la publicación de artículos en los tres idiomas; inglés, francés y español para su Volumen7, N°1 en junio de 2023 sobre Multilingüismo y Diversidad Intercultural en Didáctica: Desafíos y Estrategias editado por la Dra. Faiza HADDAM BOUABDALLAH, el Dr. Ramzi CHIALI y Dña. Amaria GUENAOUI.



Cada artículo tendrá un DOI, sin tasas de publicación



Los artículos presentados deben estar relacionados con la Didáctica, la Lengua y la Cultura. Estos temas deben tener como objetivo explorar diferentes cuestiones y retos a los que se enfrentan profesores e investigadores en el ámbito de la educación. Destacar el papel de la didáctica de la lengua en la promoción de enfoques innovadores en la enseñanza de idiomas. Dichos enfoques permiten comprender el importante papel que desempeñan los profesores en la difusión de estrategias de buenas prácticas. Sin embargo, la relación entre lengua y cultura y su implicación en la enseñanza de idiomas es innegable, ya que no podemos entender una cultura sin antes aprender una lengua. Por lo tanto, enseñar cualquier lengua es transmitir conocimientos, ideologías y pensamientos.



Este número estará dedicado a las diversas lecturas y reflexiones en torno a la cuestión de la interculturalidad y la identidad en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras. Por ello, se invita a los investigadores interesados en la cuestión de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, y los principios del multilingüismo a enviar sus contribuciones según enfoques originales e innovadores cuyo objetivo sea configurar sistemas de formación adecuados y eficaces en un contexto institucional.



Las contribuciones se estructurarán en torno a las siguientes líneas temáticas:



- Manejo y explotación de conceptos y teorías metodológicas en el contexto de la formación en lenguas extranjeras.



- Diseño de enfoques pedagógicos estructurados centrados en los marcadores de identidad, culturales e interculturales.



- Reflexiones sobre dispositivos técnicos, didácticos y pedagógicos centrados en la concepción de la identidad como referencial cultural.



- Renovación y reconfiguración de las prácticas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de idiomas.



- Lenguas extranjeras en el contexto argelino, enseñanza/aprendizaje y uso.



- Formación lingüística y práctica en contextos específicos (académico/socio-profesional)





Los artículos se presentan de acuerdo con la plantilla de la revista. Le rogamos que siga las instrucciones de los autores, se inscriba y presente su candidatura en el sitio web de la revista https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/ antes del 28 de abril de 2023.