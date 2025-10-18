Atelier des doctorant e s de la Société française de littérature générale et comparée : " Quels enjeux méthodologiques pour la traduction en Littérature comparée ? »

La Société Française de Littérature Générale et Comparée propose des ateliers en visio-conférence qui visent à accompagner des doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s dans leur(s) approche(s) thématique et méthodologique de la recherche en littérature comparée. Ces ateliers s’appuient sur le partage d’expériences, sur l’exposition de travaux de recherche et sur la discussion de difficultés méthodologiques.



Le prochain atelier, intitulé « Quels enjeux méthodologiques pour la traduction en Littérature comparée ? » se tiendra le 4 février 2026, entre 17h et 19h. Dans le cadre de nos recherches en Littérature comparée, nous sommes confronté·e·s à la traduction. À la fois outil et objet d’étude, elle intervient dans le choix du corpus, dans l’analyse des textes ou encore dans l’étude de leur réception. La traduction, en rendant le texte accessible et en franchissant les frontières linguistiques, porte des choix esthétiques qui interrogent les dynamiques de pouvoir. Traduire (ou choisir de ne pas le faire), commenter, comparer, ou s’appuyer sur des traductions pour construire une lecture critique soulèvent des questions d’ordre théorique, méthodologique et éthique.

Faut-il nécessairement étudier un texte dans sa langue d’origine ? Pourquoi et comment choisir une traduction au détriment d’une autre ? De quelles façons articuler l’analyse de texte en langue originale et la traduction dans une perspective comparatiste ? Cet atelier propose un espace de discussion pour les doctorant·e·s dont les recherches impliquent l’usage de la traduction.



Les communications basées sur des exemples précis de travaux (passages d’articles, extraits de thèses) ayant occasionné de tels questionnements sont vivement encouragées. Les communications seront d’une durée de 15 minutes et une partie importante de la séance sera ensuite dédiée à la discussion. Les propositions, de 300 mots environ, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer à atelierdocto@sflgc.org avant le 1er décembre 2025.

Si vous souhaitez participer à l’atelier sans communiquer, merci d’envoyer un e-mail à atelierdocto@sflgc.org avant le 2 février 2026 afin de recevoir le lien de la visio-conférence. Pour faciliter les échanges et permettre à tous·tes d’exprimer leurs idées, le nombre de places est limité.

En espérant vous voir nombreux·euses,

Ashvini Chandrakumar, Oriane Chevalier, Ombline Damy, Léna Simon et Céleste Villermaux

avec le soutien d’Élodie Coutier et de Sylvie Humbert-Mougin dans le cadre de la SFLGC.