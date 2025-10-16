Appel à contributions pour la rubrique Varia de la revue Sociopoétiques n° 11

La revue Sociopoétiques (http://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques) lance un appel à textes pour la rubrique « Varia » de son n°11, à paraître à l'automne 2026. Ces textes, d’une longueur maximale de 30 000 signes (notes et espaces compris), doivent impérativement respecter les normes de publication (https://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=1286), sous peine de ne pas être retenus.

Ils sont à adresser, pour le 25 février 2026 au plus tard, à Anne-Sophie Gomez (a-sophie.gomez@uca.fr), accompagnés d’une notice bio-bibliographique rédigée sur un document séparé.

Le comité de rédaction de la revue attire l’attention des contributrices et des contributeurs sur le fait que ces derniers devront veiller à bien inscrire leur texte dans la perspective sociopoétique qui constitue la ligne éditoriale de notre revue. Il s’agira en effet d’analyser la manière dont les représentations et l’imaginaire social informent le texte dans son écriture même.

Nous renvoyons pour une définition plus approfondie à l'article d’Alain Montandon paru dans le premier numéro de notre revue : http://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=640