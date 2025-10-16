Sensorialité et communautés / Communities and the senses (Bordeaux)

Appel à communications (en français et en anglais)

Colloque international jeunes chercheurs·euses

“Sensorialité et communautés”

15-16 octobre 2026, Université Bordeaux Montaigne

“I sing the body electric,

The armies of those I love engirth me and I engirth them”

Walt Whitman, “I Sing the Body Electric”, Leaves of Grass.

Lorsqu’il évoque l’électricité physique qui le lie à ceux qu’il aime, Walt Whitman affirme que l’appartenance collective ne naît pas seulement dans l’imaginaire ou les institutions, mais aussi dans les corps. Les communautés s’incarnent ainsi dans la sensorialité qui fonde l’appartenance partagée. Les sens sont vecteurs de cohésion : toucher, goût, odeur, ambiance sonore et visuelle participent à l’expérience communautaire. La sensorialité apparaît comme une voie d’accès privilégiée pour comprendre les modalités de construction des communautés. Ce colloque propose d’étudier comment l’idéal communautaire se traduit dans des pratiques sensorielles concrètes, dans la matérialité des corps, dans les objets médiatiques créant des appartenances collectives.

Ces dernières années ont vu l’essor des sensory studies avec la publication des travaux précurseurs de David Howes ou, plus récemment, la création du Center for Sensory Studies à Concordia University en 2012, qui définit ce champ interdisciplinaire comme une approche culturelle des sens et du sensible. David Howes a notamment mis en évidence le caractère construit des hiérarchies sensorielles, les sociétés occidentales accordant le primat à la vue et l’ouïe, au détriment du goût et de l’odorat, perçus comme des sens charnels, et donc vulgaires. Si l’anthropologie et l’histoire des sensibilités ont été les premières disciplines à se saisir de la sensorialité, celle-ci est aujourd’hui devenue un objet transversal. Le développement des food studies depuis les années 1990 a par exemple montré comment les pratiques culturelles liées à l’alimentation mobilisent plusieurs sens – le goût, l’odorat, le toucher – et entretiennent le sentiment d’appartenance à une communauté : celle des détenteurs d’un savoir-faire culinaire, ou celle de ceux qui partagent un même régime alimentaire.

La question de la sensorialité offre ainsi un angle intéressant pour renouveler les études sur la communauté, longtemps marquées par l’héritage de travaux fondateurs comme ceux d’Anderson sur les “communautés imaginées” où le lien collectif est avant tout envisagé sur un mode symbolique et discursif. Or la notion de communauté a donné lieu à une pluralité de définitions : associée tantôt à l’authenticité d’un lien partagé, conçue ailleurs comme une expérience du manque et de la séparation ou bien comprise dans un rapport de dons et d’obligations. Parler de “communautés” au pluriel permet de tenir compte de cette richesse théorique tout en soulignant la diversité de leurs actualisations concrètes. Les tournants matériel et sensoriel invitent ainsi à considérer que la communauté ne se limite pas à un imaginaire partagé : elle se vit dans les corps.

Les émotions collectives se situent à cette intersection entre le vécu individuel et l’expérience communautaire. Qu’il s’agisse de la colère d’un peuple lors d’une révolution ou de la peur collective provoquée par un événement traumatisant, les foules partagent également des émotions. Dans le domaine de la littérature, nombreuses sont les œuvres qui mettent en avant les liens entre sensorialité et communautés. L’intérêt des auteur·ices américain·es pour la littérature de la catastrophe, en particulier celle du 11 septembre, met en mots ces émotions partagées. L’expression de ces émotions par la littérature tente ainsi de donner du sens et de fédérer la communauté américaine face à un traumatisme collectif.

Le sensorialité favorise également le sentiment d’appartenance à une classe ou à une génération. Dans The Great Gatsby, l’hédonisme des personnages et la recherche du plaisir des sens expriment l’appartenance à une élite sociale. Fitzgerald y décrit le rapport à la sensorialité de la « Lost Generation », pour laquelle l’hédonisme est devenu une manière d’échapper au souvenir douloureux de la Première Guerre mondiale. A l’inverse, matérialité et sensorialité peuvent également signaler l’exclusion des plus modestes des hautes sphères de la société, alors même qu’ils aspirent à s’y élever par la culture. Le célèbre parapluie usé de Leonard Bass dans Howards End trahit la classe sociale de son propriétaire en dépit de ses aspirations intellectuelles.

Si l’on postule que l’expérience corporelle intime et individuelle façonne la communauté et le collectif, on pourra s’interroger sur la place du corps et des représentations des corps en mouvement au sein de pratiques sociales et artistiques. Les rites de passages, événements liminaires partagés par les membres d’une même communauté marquant une modification du statut social, impliquent souvent une modification corporelle, comme le début des menstruations chez les jeunes filles, un tatouage, ou encore une danse initiatique. Dans d’autres contextes, la danse, expérience du corps à la fois charnelle et musicale, fonctionne comme un liant communautaire, comme en boîte de nuit ou lors de festivals.

La symbiose communautaire par le biais du corps se retrouve également dans les sociétés religieuses, qui tissent des liens forts entre le sensoriel et le sacré. Nous penserons notamment aux rites du voodoo, mais aussi à ceux du catholicisme – les chants de messes et l’Eucharistie étant perçus comme un moment de communion collective entre corps des croyants et corps du Christ. Ces exemples invitent en filigrane à interroger le lien entre les sens dits “vulgaires” et leur médiation du divin.

Certains matériaux jouent également un rôle dans l’expression de l’appartenance à une communauté. L’imprimé à carreaux des tartans signale une double appartenance familiale et nationale. Qu’il s’agisse des Dr Martens dans les groupes skinhead, des vestes en cuir des rockers britanniques des années 60 ou encore des accessoires métalliques associés au mouvement punk, nombreux sont les signes extérieurs et textures qui sont autant de marqueurs signalant l’appartenance à une sous-culture. La vue et le toucher jouent ainsi un rôle déterminant dans la reconnaissance de certains vêtements comme des marqueurs d'appartenance. De tels phénomènes posent également la question de la réappropriation de ces marqueurs par de nouvelles communautés.

Ce colloque invite donc à interroger les relations entre sensorialité et communauté dans une perspective résolument interdisciplinaire au sein de la sphère anglophone. Les propositions pourront relever de la littérature, de l’histoire du livre, des arts visuels, de la mode, des food studies, des études de genre mais aussi de l’anthropologie ou des sciences politiques.

Les communications pourront porter, sans s’y limiter, sur les thèmes suivants :

● Le rôle des sens dans la constitution d’un sentiment d’appartenance à une communauté, la représentation de cette forme de sensorialité dans les arts et la littérature

● La place du corps dans les différentes expériences partagées par une communauté : émotions collectives, traumatismes ou expériences de contrôle

● La perte d’un sens comme vecteur d’exclusion d’une communauté ou de recomposition de la place de l’individu dans les communautés

● Le rôle de la mémoire corporelle

● Les hiérarchies sensorielles au sein de la communauté

● Le lien entre systèmes de signes et matérialité

—

Les propositions de communication, d’environ 300 mots et accompagnées d’une courte biographie, seront à envoyer à Emlyn David (emlyn.david@u-bordeaux-montaigne.fr), Juliette Pochelu (juliette.pochelu@u-bordeaux-montaigne.fr) et Quentin Lefort (quentin.lefort@u-bordeaux-montaigne.fr) avant le 15 mars 2026.

La décision sera communiquée aux auteur·ices courant avril 2026.

—

Bibliographie sélective :

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres : Verso, 1991.

Bernard, Catherine, « Entre common et commons : penser / dire / imaginer la communauté avec / après Raymond Williams », COnTEXTES [En ligne], 35 | 2024, mis en ligne le 09 janvier 2025, consulté le 09 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/contextes/12457 ; DOI : https://doi-org.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/10.4000/130ek

Classen, Constance. Worlds of Sense : Exploring the Senses in History and Across Cultures. Londres : Routledge, 1993.

Dant, Tim. Material Culture and the Social World. Buckingham : Open University Press, 1999.

Howes, David et Jean-Sébastien Marcoux. « Introduction à la culture sensible ». Anthropologie et Sociétés (Vol.30.3), 2006. 7-17. .

Howes, David. Sensorium: Contextualizing the Senses and Cognition in History and Across Cultures. New York : Cambridge University Press, 2024.

Laplantine, François. Le social et le sensible : Introduction à une anthropologie modale. Paris : Téraèdre, 2005.

Raffard, Manon. « Penser la culture sensorielle : regards pluriels sur une notion flottante », Éclats (Vol.4), 2024.

International conference for PhD students and young doctors

“Communities and the senses”

15-16 October 2026

“I sing the body electric,

The armies of those I love engirth me and I engirth them”

Walt Whitman, “I Sing the Body Electric”, Leaves of Grass.

When Walt Whitman invokes the bodily electricity that connects him to his loved ones, he asserts that bodies inspire a sense of belonging. He asserts that feelings of collective belonging emerge not only from imagination and institutions, but also from corporality. Sensoriality is one of the founding elements of communities, and communities are embodied through the senses. They create and strengthen a sense of cohesion; touch, taste, smell, hearing and sight take part in one’s experience of belonging to a community. They appear to give privileged access to the inner workings of community. This conference aims to explore the different ways in which the desire for community translates into sensorial practices, the physical experiences of bodies, and the material media that create a sense of belonging.

The past few years have witnessed the emergence of sensory studies, with the publication of David Howes’ pioneering works and the creation of the Centre for Sensory Studies in Concordia University in 2012, a collaborative and interdisciplinary network of researchers examining the many facets of sensory studies, with a focus on social sciences, aesthetics, and new technologies, creating an innovative framework regarding a cultural approach to the senses. David Howes brought forth the artificial dimension of sensory hierarchies, showing that Western societies give pride of place to sight and hearing, discarding taste and smell as less noble, and therefore more vulgar, senses. Although anthropology and the history of the senses seem to offer a privileged framework to study the senses, the topic has presently become a truly interdisciplinary object of study. For example, the development of food studies since the 1960s has shown that food-related cultural practices promote a sense of community: the community of those who possess culinary expertise, or those who share the same dietary habits.

The topic of sensoriality thus offers an interesting angle in order to revitalise studies on community, which have long been marked by the legacy of seminal works such as Anderson's on “imagined communities”, in which Anderson postulates that collective bonds are primarily viewed in symbolic and discursive terms. However, the notion of community has given rise to a larger number of definitions: it is sometimes associated with the authenticity of a shared bond, but also conceived as an experience of lack and separation, or even understood in terms of a transactional relationship of gifts and obligations. Speaking of “communities” in the plural form allows us to take account of this theoretical richness while emphasising the diversity of their real-life manifestations. The material and sensory turns thus invite us to consider that community is not limited to a shared imagination: it is also experienced in and through the body.

Collective emotions are at the intersection of individual and collective experiences. Crowds also share emotions–it may be the anger of an entire people during a revolutionary episode or the fear provoked by a traumatizing event. Authors have often foregrounded the connections between sensoriality and communities. Putting catastrophe and collective loss on paper can be read as an attempt to put these collective emotions into words; in the American context, this is exemplified by 9/11 literature. Expressing these emotions through literary works is therefore an attempt to make sense of a collective trauma and to reassert a sense of community among Americans.

Sensoriality also fosters the sense of belonging to a specific social class or to a generation. In The Great Gatsby, the characters’ hedonism and their quest for sensory pleasures signal that they belong to the elite. Fitzgerald depicts the way in which hedonism is a way to escape the haunting memories of WWI for the Lost Generation. On the contrary, materiality and sensoriality signal the exclusion of humble characters from the high spheres of society, even when they hope to climb the social ladder through culture. Leonard Bast’s famous “appalling umbrella” in Howards End bespeaks his exclusion from the elite in spite of his desire for an intellectual connection with the Schlegels.

The hypothesis that communities are shaped by the intimate bodily experience of individuals invites us to examine the place and role of the body, its relation to movement and its representations in artistic and social practices. Rites of passage, liminal events signalling a shift in social status experienced by the members of a same community, often go with bodily transformations, for instance the beginning of menstruation for young women, tattoos, or ritualistic dances. In other contexts, dancing, which is both a bodily and musical experience, strengthens the ties between the members of a community, as in clubs or music festivals.

Community symbiosis through the body is also found in religious societies, which forge strong links between the sensory and the sacred. For instance, we could think of voodoo rituals, but also those of Catholicism; indeed, hymns and the Eucharist are perceived as moments of collective communion between the bodies of believers and that of Christ. Those examples invite us to reconsider the so-called “vulgar” senses and how they mediate the divine.

Fabrics and materials also play a part in the expression of one’s belonging to a community. The patterns of tartan signal that one belongs to a particular family, but also to a nation. Dr Martens boots, donned by early-years skinhead groups, leather jackets worn by British Rockers in the 60s, or the metallic accessories associated with the punk movement all function as markers of a specific sub-culture. Sight and touch thus play a pivotal role in the recognition of certain pieces of clothing as identity markers. These phenomena also raise the question of how such markers are adopted and adapted by new communities.

This conference aims to interrogate the links between community and the senses in the English-speaking world from an interdisciplinary perspective. Proposals may come from a diverse range of disciplines such as literature, book history, the visual arts, fashion, food studies, gender studies, anthropology, political science and others.

Topics of interest include, but are not limited to:

● The role of the sense in the sense of belonging to a community, the representations of these types of sensoriality in literature and the arts

● The place of the body in different experiences shared by a community: collective emotions, traumas or experiences of control

● The loss of one or several sense(s) as a factor of exclusion from a community or the ways in which individuals adapt to the loss of one sense in a community

● The role of corporal memory

● Sensorial hierarchy in communities

● Connections between sign systems and the material/materiality

Abstracts of about 300 words, together with a short biography, will be sent to Emlyn David (emlyn.david@u-bordeaux-montaigne.fr), Juliette Pochelu (juliette.pochelu@u-bordeaux-montaigne.fr) and Quentin Lefort (quentin.lefort@u-bordeaux-montaigne.fr) before March 15th 2026. Authors will be notified in April 2026.