Formes et pratiques : quelles questions aujourd’hui ? (Séminaire EHESS 2022-23)

Formes et pratiques : quelles questions aujourd’hui ?

UE258 -Séminaire EHESS 2022-23

Georges Vigarello (dir. d’études LAP/IIAC-EHESS), Pascale Weber (PROF- Paris 1), Sylvie Roques (chercheure associée LAP/ IIAC-EHESS)



Salle AS1_24 54 bd Raspail 75006 Paris

2nd semestre / bimensuel (1re/3e), mardi 18:30-20:30

Nombre de séances : 8



Depuis des expériences aussi bien artistiques que politiques, historiques que contemporaines la notion de performance nous oblige à penser ensemble ce qui d’ordinaire demeure le plus souvent disjoint : le présent et le sédimenté sur le temps long du sujet comme du corps social, l’inventif et le répétitif, le conforme et le transgressif, l’entièrement neuf et le mémorial, le corps et la parole. Nous aimerions poursuivre notre réflexion depuis des analyses de performances artistiques mais aussi sociales, rituelles, politiques et interroger ce que la notion de performance offre comme ressource épistémologiques pour ressaisir nos disciplines (histoire, science politique, anthropologie, études théâtrales, psychologie) sur des embranchements encore peu explorés ou abandonnés.

Ce séminaire destiné aux étudiants en Masters EHESS est également ouvert aux étudiants, et chercheurs d’autres institutions ainsi qu’aux artistes intéressés par ces problématiques. Une demande préalable doit être faite par mail. Le séminaire aura lieu à la fois en distanciel et en présentiel. (sylvie.roques@ehess.fr)



21 février David Christoffel compositeur, docteur en musicologie de l'EHESS : « Le Sourire. Apophtegmes sur la performance »



7 mars Anatoli Vlassov danseur, chorégraphe, vidéaste et chercheur, docteur Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : « Phonésie, une technique performative d'articulation entre danse et parole»



21 mars Tania Alice artiste chercheur Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro : « La performance, un art des possibles: le care en actes au Brésil »



4 avril David Le Breton PROF Université Strasbourg « Faire couler son sang : Attaques au corps, body art... »



18 avril Gianni Forte, comédien, auteur dramatique et co-directeur de la Biennale Théâtre à Venise « Interroger le corps au carrefour du théâtre et de la performance : entre nécessité vitale et poésie »



2 mai Aurore Després MCF Danse (Université de Franche-Comté) : « Recherches-milieux. Le geste et la performance comme méthode »



16 mai Guy Spielmann PROF Georgetown Université : « De la performance artistique et du rituel à l’événement-spectacle : mise en perspective critique et historique »



6 juin Conclusion : Georges Vigarello (dir. d’études LAP/IIAC-EHESS), Pascale Weber (PROF- Paris 1), Sylvie Roques (chercheure associée LAP/ IIAC-EHESS)