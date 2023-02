Pièce sonore avec Violaine Bérot, Astrid Cathala et Gil Angelo Gazzoli (Fondation Jan Michalski)

Les voix de Violaine

Mercredi 1 mars, à 19h, Fondation Jan Michalski

Sauter des pages aux planches, métamorphoser les êtres de papier en êtres de chair et de sons, donner à entendre des voix justes et vivantes, telle est la visée créatrice commune que poursuivent l’écrivaine et lectrice Violaine Bérot, la comédienne, chanteuse et metteuse en scène Astrid Cathala, ainsi que le musicien et compositeur Gil Angelo Gazzoli. Nourri de compétences artistiques aussi variées que complémentaires, leur trio réalise une performance sonore mouvante, à chaque fois réinventée en fonction de l’espace qui l’abrite. Arpentant l’œuvre foisonnante de Violaine Bérot et la chorale de ses personnages, jusque dans leurs creux et leurs non-dits, ce spectacle polyphonique aspire à relier le poétique et le physique, le ciel et la terre.

Production : L’Œil du souffleur éditions et cie

Violaine Bérot, née en 1967 dans une vallée pyrénéenne, a obtenu une licence en philosophie et travaillé comme ingénieure en informatique avant de se lancer dans l’écriture avec Jehanne, son premier roman publié en 1995 chez Denoël. Ont suivi une dizaine d’ouvrages dont, aux éditions Buchet-Chastel, Nue, sous la lune (2017), Tombée des nues (2018), Comme des bêtes (2021) et C’est plus beau là-bas (2022). Délaissant modernité et croissance contre élevage et vie sobre, elle réfléchit à ce qu’évoluer en notre monde contemporain signifie et raconte nos errements.

Astrid Cathala, née en 1973 à Montpellier, est comédienne, chanteuse, metteuse en scène et éditrice. Après avoir suivi des études de lettres et de philosophie, elle a joué et travaillé de nombreux·ses auteur·es classiques et contemporain·es. Depuis quelques années, elle collabore régulièrement avec Gérard Frykman, D ’de Kabal, Loïc Varanguien de Villepin, ou encore Gil Angelo Gazzoli avec lequel elle prépare la sortie d’un disque. En 2009 est fondée l’association L’Œil du souffleur, dont elle assure la direction artistique et littéraire.

Gil Angelo Gazzoli, né en 1966 en banlieue parisienne, est à la fois musicien, compositeur et artiste peintre. Il a présenté ses créations abstraites, assemblages et sculptures dans diverses expositions, mené un travail scénographique avec la compagnie de danse contemporaine Le Temps du Corps et, depuis 2018, réalise un projet de recherche audiovisuelle et sonore avec Astrid Cathala. Il vit aujourd’hui en Ariège, où sont établis son atelier et son studio.

-

Entrée :

CHF 20.- (plein tarif)

CHF 15.- (retraité·es, chômeur·ses, AI)

CHF 10.- (étudiant·es)

Sur réservation via notre billetterie en ligne.