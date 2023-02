"À l'écoute d'Antoine Emaz", par Gérard Noiret (en-attendant-nadeau.fr)

À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

À l’écoute (8), par Gérard Noiret, en ligne le 8 février 2023

L’œuvre d’Antoine Emaz (1955-2019) n’a cessé de prendre de l’importance depuis la disparition du poète. Elle été l’objet d’un colloque, en octobre 2022, entre les universités de Lausanne et de Nanterre et un lieu culturel de Montreuil, Les Pianos. Il nous a semblé important d’amplifier ce mouvement parti en 1986 des éditions de La Bartavelle, soutenu à plusieurs reprises par La Quinzaine littéraire et plus récemment par Marie Étienne dans les colonnes d’En attendant Nadeau, en y joignant les saluts de quelques-uns de ceux qui ont travaillé avec lui.

Lire l'article…