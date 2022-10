Antoine Emaz, l’épreuve élémentaire de soi (Lausanne, Paris Nanterre, Montreuil)

Après une abondante critique de son vivant et de nombreux hommages depuis son décès en 2019, la poésie d’Antoine Emaz mérite aujourd’hui d’être envisagée dans sa trajectoire historique, tant sociologique, esthétique qu’artistique. Ce colloque international voudrait saisir l’ensemble du parcours de l’écrivain, mesurer son inscription dans la poésie contemporaine, son influence sur de nouvelles générations, en France et dans les pays francophones.

L’œuvre d’Antoine Emaz dialogue avec une tradition de poètes explorant une poésie lyrique mais distanciée (Reverdy, Du Bouchet, Jaccottet, Dupin…) en prenant place dans une modernité détachée de l’esprit des avant-gardes. Donnant forme à une « fatigue d’être soi » (A. Ehrenberg), sa démarche manifeste une exigence et une certaine radicalité : on sait l’écrivain réservé envers l’expression de soi et réticent aux excès de la subjectivité. Poète, il invente de nouvelles formes pour dire l’épreuve du quotidien, l’usure des injonctions à être. Penseur, ses carnets, écrits critiques, notes de lecture, lettres participent à une variété de formats littéraires.



Comment comprendre les stratégies lexicales mises en oeuvre, l’alternance de vers et de proses, l’architecture de ses recueils dans une histoire des formes lyriques aujourd’hui ? Les rapprochements avec l’esthétique minimaliste ou l’art pauvre sont ils pertinents pour décrire cette poétique singulière ? Quelles collaborations, quelles amitiés une telle esthétique implique-t-elle ? Permet-elle d’élaborer un état de la poésie en France, notamment au sein des débats sur la poéthique ou sur un renouveau lyrique, qui se devrait d’être critique ?

Seconde Journée – Jeudi 17 novembre

Université Paris Nanterre

Bâtiment Weber - Amphithéâtre



9h00 - Accueil



Poétique de l’attention



9h30 - Michel Collot (Sorbonne nouvelle)

Un lyrisme objectif



10h - Laure Sauvage (Université de Bordeaux - Montaigne)

Du carnet au recueil, poétique de la note émazienne.



10h30 – discussion



11h - Dominique Rabaté (Université Paris-Cité)

Le familier en partage



11h30 - Dominique Viart (Université Paris Nanterre - IUF)

« La réalité m’échappe ; je n’ai plus cet appétit » :

Le retrait vs l’irruption du monde



12h – discussion

Intertextualités



14h - Julia Pont (Université Paris-Nanterre)

Au plus juste : Emaz, lecteur de Reverdy



14h30 - Valéry Hugotte (Université Bordeaux Montaigne)

Résister à l'évaporation du réel (Emaz / Dupin)

15h - Elise Tourte (Université de Strasbourg)

Valérie Rouzeau, Antoine Emaz : les nés-fatigués les comprendront

15h30 - discussion

15h45 - James Sacré (vidéo)

Le "Je", l'itime, au coeur (peut-être) des livres d'Antoine

—



"LES PIANOS" - MONTREUIL



Des échos en mémoire

Soirée / lecture

« aux pianos », 24-26 rue Robespierre, Montreuil



Présentée par Philippe Burin des Rosiers et Djamel Meskache, en présence de Anne-Sophie Petit-Emptaz



Philippe Burin des Rosiers : Lecture et contextualisation de « Douze »,



Yves Charnet : Sortir de la zone dangereuse

Ludovic Degroote : lire Vague

Emmanuel Laugier, Soirs avec Antoine Emaz

Djamel Meskache : Poème en miettes, premier livre de Tarabuste et d'Antoine



Alexis Pelletier : Anémones et au-delà

Serge Ritman : Air, errer

—



Colloque organisé avec le soutien des Editions Tarabuste, des Universités de Lausanne et de Paris Nanterre,

de l’Institut universitaire de France, du Centre des Sciences des littératures en langue française (CSLF) et de l’Observatoire des écritures contemporaines