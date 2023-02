Monique Wittig : Détournements/Renversements. Atelier de recherche des Jaseuses (Paris)

Le premier atelier de recherche du #Wittig2023 des Jaseuses aura lieu jeudi 23 février de 15h à 17h au Bonjour Madame (bar féministe situé au 40 Rue de Montreuil, Paris 11ème).



Atelier gratuit* et ouvert à toustes. Nous aurons le plaisir d’y écouter les communications de deux invitées des Jaseuses – Rachel Boyer et Bénédicte Gattère – autour de détournements et renversements à l'oeuvre dans Le Corps lesbien (1973).



- “MAKING THE RIGHT CUT : l’inachèvement wittigien et ses agencements formels”, par Rachel Boyer.

Il s’agira, le temps d’une conférence, de répondre à l’excès du J/e dans Le Corps Lesbien par un excès de lecture à l’endroit lacunaire où le texte désire être atteint. C’est-à-dire interroger, dans les textes de Monique Wittig, l’esthétique de l’inachèvement et ses agencements formels en investissant les champs de résonance qu’elle y a laissés.



- “Je contre soi : lecture du Corps lesbien depuis la conceptualisation de l’ “identité contre elle-même” de José Esteban Muñoz”, par Bénédicte Gattère.





—

Une boîte à dons sera disponible sur place et l’argent éventuellement collecté sera reversé aux intervenantes.



Accessibilité : l’espace du Bonjour Madame est accessible aux personnes à mobilité réduite.

On réfléchit à doubler cet atelier en présentiel d’un Zoom. Faites signe si vous êtes susceptible d’être intéressé·e par ce dispositif !