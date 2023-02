Éditer la poésie, XIXe–XXIe s. Histoire, acteurs, modes de création et de circulation. Avec Alain Vaillant et Luigi Magno (Sorbonne nouvelle)

Séance 2, 15 février 2023, 16h-19h

Alain Vaillant, « L’édition poétique à l’ère de la “dérégulation culturelle” (C. Charle) : une anomalie nécessaire ».

C’est l’une des séquences les plus connues d’Illusions perdues : Lucien de Rubempré, qui vient proposer un recueil de poésie à l’éditeur Porchon, est brutalement rabroué par ce dernier : « — De la poésie, s’écria Porchon en colère. Et pour qui me prenez-vous ? ». Porchon ne fait là qu’énoncer une évidence : depuis que la production littéraire repose sur le marché du livre (en gros, depuis les années 1830), l’édition poétique est forcément problématique, parce qu’antinomique avec cette logique de marché. La poésie, par la nature même de la communication lyrique, a toujours reposé sur une logique de réseaux et de relations interpersonnelles, peu compatible avec ce que l’historien Christophe Charle appelle la « dérégulation culturelle » : c’est une réalité littéraire plus que sociologique, dont les poètes ont dû s’accommoder depuis près de deux siècles. Au-delà des diverses circonstances historiques, plus ou moins déstabilisantes selon les époques, elle pose la question fondamentale du rapport entre le fait poétique et le processus éditorial. Dans le cadre de cette communication, les exemples seront essentiellement empruntés au XIXe siècle.



Alain Vaillant est professeur de littérature française et directeur de l’équipe « Poétique des textes modernes » du CSLF (Centre des sciences des littératures de langue française) à l’université Paris Nanterre. Il est spécialiste du romantisme et de poétique historique du XIXe siècle ; plus généralement, il est un théoricien de l’histoire littéraire. Parmi ses ouvrages, ont concerné plus particulièrement la poésie : Baudelaire poète comique, Presses universitaires de Rennes, 2007 ; L’Art de la littérature, Classiques Garnier, 2016 ; Qu’est-ce que le romantisme ?, CNRS éditions, 2016 ; La Poésie délivrée (avec Stéphane Hirschi, Corinne Legoy, Serge Linarès et Alexandra Saemmer), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017 ; leDictionnaire Rimbaud (avec Adrien Cavallaro et Yann Frémy), Classiques Garnier, 2021 ; La Poésie de circonstance, xvie-xxiesiècle (avec Guillaume Peureux), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022.



Luigi Magno, « Jean-Marie Gleize éditeur de poésies »

Parallèlement à son travail d’écrivain et à sa réflexion critique, Jean-Marie Gleize a déployé un travail d’édition non négligeable. Il s’agira de revenir, chronologiquement, sur les premières revues qu’il a animées ou co-animées (Chemin de ronde, Acide, Axolotl – Cahier Denis Roche), ainsi que de saisir les enjeux de la collection « Niok » qu’il a dirigée aux éditions Al Dante et de la revue Nioques (qu’il dirige depuis les années 1990) dans le contexte d’une poésie critique qui commence à se frayer un chemin propre et spécifique dans la dernière décennie du XXe siècle – non sans oublier la direction de la collection « Anticamera » (entre 2007 et 2011) et la collection « Signes » aux éditions ENS, la collection « CEP – Centre d’études poétiques ENS-LSH » aux éditions des archives contemporaines ainsi que la codirection de la collection « Pli » aux Presses du réel (entre 2018 et 2020). On essaiera de comprendre cette activité éditoriale de Gleize aussi en connexion avec son travail d’enseignant et son rôle de directeur du Centre d’Études Poétiques au sein de l’École Normale Supérieure de Lyon (entre 2000 et 2010), où cette même activité a non seulement trouvé un champ d’élaboration, de circulation et de résonance, mais a tout aussi bien nourri une série de séminaires, colloques, lectures, rencontres et amitiés.



Luigi Magno est maître de conférences en littérature française à l’Université Roma Tre. Ses recherches portent sur les écritures contemporaines résultant d’une déstabilisation des définitions traditionnelles de la poésie. Il est l’auteur d’articles et d’essais sur, parmi d’autres, Francis Ponge, Denis Roche, Emmanuel Hocquard, Jean-Marie Gleize, Nathalie Quintane, La Rédaction, Jérôme Game, Edouard Levé. Il a dirigé le volume Denis Roche : l’un écrit, l’autre photographie (Lyon, 2007) et New Objectivists, Nouveaux Objectivistes, Nuovi Oggettivisti (Naples, 2013). Il prépare French Touch, une histoire de la poésie critique en France au tournant des années 1990 (à paraître en deux volumes à Rome, aux éditions Tic).

—

