Lire avec des figures aux XVIe et XVIIe siècles en France. Conf. de Trung Tran et Olivier Leplâtre (Séminaire TIGRE Mythe et Illustration, ENS Paris)

Trung Tran (Patrimoine, Littérature, Histoire, Université de Toulouse) :

« Défaire et refaire les images du mythe par ‘vive poësie' : autour de l'Imagination poetique de Barthélemy Aneau (1552) »



Avec l'Imagination poetique, publiée en 1552, Barthélemy Aneau livre son seul et unique recueil d’emblèmes, peu après avoir traduit et mis en ordre, en 1548 et 1549, l'Emblematum liber d’André Alciat, père fondateur d’un « genre » alors en cours de constitution. Le recueil d’Aneau est assorti d’une série de gravures dont il feint d’ignorer l’origine, mais qui, pour la plupart, servirent préalablement à illustrer, en 1550, la traduction par Clément Marot des deux premiers livres des Métamorphoses d’Ovide. En déclarant vouloir ramener « en lumiere et vie » ces images « muetes et mortes » en leur « inspirant ame par vive Poësie », Aneau démantèle le mythe et ses images, qu’il soumet alors à sa propre « invention ». C’est à ces modalités de reconfiguration et de réappropriation des « figures » mythologiques par le biais du dispositif emblématique que l’on se propose de réfléchir, rapportées à la pratique mythographique d’Aneau et à ses réflexions théoriques sur la lecture allégorique des poètes fabuleux.



Olivier Leplâtre (Université Lyon III-Jean Moulin),

« Figures de la mythologie dans les frontispices d’Ancien Régime : enjeux plastiques et herméneutiques. Le cas Minerve »



Il s’agira de s’intéresser aux figures de l’inspiration, et en particulier celle de Minerve, présentes dans les frontispices d’Ancien Régime. L’étude de leur mise en image à ce lieu stratégique du livre et de la lisibilité de leur symbolisme permettra de poursuivre deux enjeux : d’une part, observer les fonctions qu’occupent les figures de l’inspiration au sein des frontispices, leur vocation étant principalement d’instaurer la légitimité du livre et de scénographier l’acte créateur ; et d’autre part, analyser leur valeur emblématique et plus encore la remise en cause de cette valeur, à un moment où l’allégorie connaît une profonde crise herméneutique. L’enquête se resserrera sur Minerve et sur son appropriation iconographique dans plusieurs frontispices des éditions illustrées des Aventures de Télémaque.