Éditer une correspondance d’Ancien Régime à l’ère du numérique (École thématique CNRS, Sète)

L’École thématique CNRS Éditer une correspondance d’Ancien Régime à l’ère du numérique (Sète, 13-18 mai 2023) permettra de réunir une trentaine de personnes collaborant à des éditions de correspondances des Lumières, susceptibles d’entrer dans une équipe éditoriale, ou s’intéressant à ce domaine, et des intervenants spécialistes internationaux du livre, de l’édition, des circulations, et des humanités numériques.

La formation proposée privilégiera deux grands axes :



1/ Une comparaison systématique des méthodes « traditionnelles » et actuelles, en posant à chaque fois la question « en quoi les nouveaux outils modifient-ils notre façon d’éditer une correspondance ? ». On envisagera notamment les nouvelles méthodes de datation du papier, de l’encre, d’examen des filigranes, d’identification des écritures, des marques postales, de compilation d’informations, le recours à la spectrométrie et à la chromatographie.



2/ Les retombées de la révolution numérique sur l’édition de correspondances, tout particulièrement s’agissant des mises en relation, des recoupements, des indices convergents pour la datation, et des « contenus ». En effet, les corpus numérisés permettent non seulement de naviguer des lettres de la correspondance actives aux lettres de la correspondance passive, mais aussi, par exemple, de chercher dans toutes les lettres disponibles d’une période donnée des allusions aux mêmes événements.



La formation s’appuiera sur trois types de modules :



1/ des cours de deux heures environ, le matin, sur des questions méthodologiques, techniques, ou sur des exemples de corpus,



2/ des ateliers parallèles, l’après-midi (séances de 3 heures)



3/ des tables rondes sur des questions théoriques et/ou historiques (3 heures, l’après-midi ou en soirée).

Tarifs (5 jours en pension complète)



Participants CNRS : gratuit (séjour pris en charge directement par le CNRS)



Participants hors CNRS : 600€



Étudiants : 300€

Inscriptions à partir du 13 février 2023 sur la plateforme AZUR à l’adresse suivante :



https://www.azur-colloque.fr/DR13/inscription/fr