Les aventures des Œuvres (presque) complètes. Soirée la revue Mil neuf cent (MSH Paris)

“Les aventures des Œuvres (presque) complètes”

Que fait-on quand on envisage, prépare et publie enfin des Œuvres complètes d’un auteur ? L’ambition apparaît toujours démesurée, hors d’atteinte. Il faut toujours faire des choix et d’abord s’entendre sur ce que l’on appelle « œuvre ». Le projet n’est-il pas aussi le moyen d’imposer une lecture particulière d’œuvres nécessairement dispersées et diverses, amenées ainsi à se doter d’un sens prédéterminé par les éditeurs de ces ensembles ?

La revue Mil Neuf Cent, revue d’histoire intellectuelle a consacré à ces questions son 40e numéro (2022). Sous le titre "Mettre en Œuvres", présenté par Christophe Prochasson, directeur de la revue et Gilles Candar, le dossier comprend des articles de François Trémolières sur Fénelon, Françoise Mélonio sur Tocqueville, Anne-Sophie Chambost sur Proudhon, Gilles Candar sur Jaurès, Antoine Aubert et Frédérique Matonti sur les choix d’œuvres par les maisons d’édition communistes, Anthony Crézégut sur Gramsci, Robert Chenavier sur Simone Weil et enfin Michel Prat sur Georges Sorel.

Ent’revues et Mil Neuf Cent vous convient à une rencontre sur cet ensemble animée par François Bordes Avec Antoine Aubert, Gilles Candar,Robert Chenavier et Françoise Mélonio le jeudi 16 février à 18 h 30au Forum de la FMSH 54, bd Rapail Paris 6.