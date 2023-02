Journée d'étude en l'honneur du Professeur François Rosset (Lausanne)

Journée d'étude organisée en préambule à la Leçon d'honneur de François Rosset, professeur honoraire de littérature moderne à la Section de français.

Vendredi 24 février 2023 (9h00 - 17h00) - Château de Dorigny - salle 106

—

Programme

9h - Accueil des participant·e·s

9h30 - Autour du Groupe de Coppet

Autour de Écrire à Coppet. Nous, moi et le monde (Slatkine, 2002), Le Groupe de Coppet. Une constellation d’intellectuels européens (PPUR, 2005), Il Gruppo di Coppet e il Viaggo (Leo S. Olschki, 2006) et de l’édition des Œuvres de Benjamin Constant (De Gruyter, 2012), Coppet et l'auctorialité (Cahiers staëliens, 2022).

Avec Stéphanie Genand, Simona Sala et Barbara Selmeci

Modérateurs: Léonard Burnand, doyen de la Faculté des lettres, et Marc Escola

10h30 - Pause café

11h - Utopies, voyages et fictions

Autour de Dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières (Georg, 2016), de Lieux d’Europe: Mythes et limites (MSH, 2012), L'Assiette des fictions. Enquête sur l'autoréflexivité (Peeters, 2010) ainsi que Les Fins intermédiaires dans les fictions narratives des XVIIe et XVIIIe siècles (Fabula, 2019).

Avec Claire Jaquier, Nathalie Kremer, Sarga Moussa et Claude Reichler

Modérateur·trice·s: Marc Atallah, Dominique Kunz Westerhoff et Lise Michel

14h - Lumières helvétiques

Autour de L’Enclos des Lumières. Essai sur la culture littéraire en Suisse Romande au XVIIIe siècle (Georg, 2017) et de L'amour dans La Nouvelle Héloïse. Texte et intertextes (Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, 2002).

Avec Valérie Cossy, Béla Kapossy, Noémie Rochat et Danièle Tosato-Rigo

Modérateur: Daniel Maggetti

15h - J. Potocki et la Pologne littéraire

Autour de L’Arbre de Cracovie. Le mythe polonais dans la littérature française (Imago, 1998), de la biographie de Jan Potocki (Flammarion, 2004), de l’édition des Œuvres (Peeters, 2004-2006), du Manuscrit trouvé à Saragosse (GF-Flammarion, 2008) et des Voyages de Potocki (GF-Flammarion 2015), de Le Manuscrit trouvé à Saragosse et ses intertextes (Peeters, 2001), Jean Potocki ou le dédale des Lumières (P.U. Méditerranée, 2010), Jean Potocki, le travail du temps (P.U. Méditerranée, 2019), Entretiens sur Le Manuscrit trouvé à Saragosse (Lausanne, Études de lettres, 2012) et des traductions d’œuvres polonaises aux éditions Noir sur blanc.

Avec Dariusz Krawczyk, Robert Malecki, doyen de la Faculté des lettres de l’Université de Varsovie, Vera Michalski-Hoffmann, Dominique Triaire et Izabella Zatorska

Modérateur: Marc Escola

18h15 - Figaro à la retraite

—

Leçon d’honneur du professeur François Rosset, bâtiment Anthropole, auditoire 1129 :

"Figaro à la retraite"…