Jeff Barda, Philippe Charron (dir.), Pierre Alferi: Une Pratique Monstre

Edité par Jeff Barda et Philippe Charron.

Ce volume s'attache à examiner l'œuvre protéiforme et intermédiale de Pierre Alferi (1963-), afin de rendre compte de sa singularité, et de la situer au sein des pratiques poétiques et artistiques contemporaines.

Compagnon de route de Suzanne Doppelt dans la revue Détail, complice d'Olivier Cadiot pour la Revue de littérature générale et traducteur des poètes américains les plus iconoclastes (Louis Zukofsky, John Ashbery), Pierre Alferi est une importante figure du renouveau poétique et littéraire des trente dernières années. Si le travail de Pierre Alferi s'inscrit à la fois dans les milieux de la poésie, du roman, du théâtre, de l'essai, mais aussi du cinéma, de la musique ou encore du dessin, il en explore d'autant plus les territoires limitrophes à travers l'examen, le déplacement et le branchement des techniques, des médias et des formats. En interrogeant nos usages du langage et des signes et en testant divers dispositifs de pensée, Alferi mène une réflexion sur le réel marquée par l'attention, l'exploration et l'expérimentation, ouvrant ainsi un espace, tel un courant d'air, d'élucidation et de reconfiguration de la pluralité d'aspects de nos conditions de vie.

Textes de Jeff Barda et Philippe Charron, Emmanuèle Jawad, Jan Baetens, Éric Trudel, Gaëlle Théval, Abigail Lang, Philippe Met, Agnès Disson, Eric Lynch, Emmanuel Fournier, Vera Novak, Rodolphe Burger et Pierre Alferi, Stéphane Calais, Anne Portugal.