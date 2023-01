Studies on Ancient Plants. Multidisciplinary Approaches and New Perspectives (Bologne & en ligne)

Studies on Ancient Plants. Multidisciplinary Approaches and New Perspectives



13-14 February 2023

Università di Bologna (Via Zamboni, 38 Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Aula Mondolfo) & en ligne





Programme



Monday, February 13



09:15-09:30 Caterina Manco, Matteo Martelli (Bologna)

Welcome and Introduction



Morning session. Chair: Gabriele Ferrario (Bologna)



09:30-10:15 Pascal Luccioni (Lyon)

Plant-lists and poetry in the Hellenistic Period



10:15-11:15 Sean Coughlin, Diana Míčková, Heike Wilde (Prague)

The antu-list reconsidered: a synoptic reading of Edfu and Athribis ingredients



11:15-11:45 Coffee Break



11:45-12:30 Valérie Schram (Paris)

New approach to plants identification in Greek papyrological texts from Egypt



Afternoon session. Chair: Lucia Raggetti (Bologna)



14:30–15:15 Maximilian Haars (Marburg)

Seven Years in Greece – the Bavarian Botanist Carl Fraas (1810– 1875) and His Interpretations of Dioscuridean Plant Names



15:15–16:00 Marie Cronier (Paris)

La tradition illustrative du traité Sur la matière médicale de Dioscoride (grec, arabe, latin) : unité et pluralité



16:00–16:30 Coffee Break



16:30-17:15 Valérie Bonet (Aix-Marseille)

Les utilisations des armoises (Artemisia L.) dans le monde gréco- romain à la lumière des connaissances chimico-médicales actuelles



17:15-18:00 Angelo Gismondi (Rome)

Back to the roots: searching for hidden plant records in archaeological contexts



Tuesday, February 14



Morning session. Chair: Eduardo Escobar (Bologna)



09:15–10:00 Maddalena Rumor (Cleveland)

The Study of Plants in Mesopotamian Scholarship



10:00–10:45 Mark Geller (London)

Akkadian drug names in Syriac?



10:45–11:15 Coffee Break



11:15–12:00 Robert Hawley (Paris)

Semitic plant names in diachronic perspective: a few case studies



12:00–12:30 Caterina Manco, Matteo Martelli (Bologna)

Closing remarks



Università di Bologna, Via Zamboni, 38

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Aula Mondolfo

ERC AlchemEast



Organizers

Caterina Manco: caterina.manco2@unibo.it, Matteo Martelli: matteo.martelli@unibo.it