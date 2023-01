Appel à contributions pour la revue Traduction et Langues, vol 22, n°1

APPEL À CONTRIBUTIONS





Revue Traduction et Langues, vol 22, n°1, 2023







Les chercheurs spécialisés en Traduction et en Langues sont invités à soumettre leurs manuscrits pour une éventuelle publication dans notre revue. Les soumissions sont acceptées par le biais du système électronique ASJP.



La revue Traduction et Langues TRANSLANG [e-ISSN : 2600-6235 ; p-ISSN : 1112-3974], est une revue internationale biannuelle, gratuite et à accès libre, accepte des recherches selon la modalité de révision en double aveugle, et éditée par l'Université d'Oran2.



La revue a pour vocation de permettre une visibilité des chercheurs en traductologie et en langues des régions du Maghreb, d’Afrique, du Moyen Orient, d’Asie et d’occident.



Il est important de noter que la revue TRANSLANG accepte des articles et des comptes rendus sur la Traduction ainsi que les langues. Les deux numéros de 2023 s’articuleront mais ne seront pas limités aux axes suivants :



Traduction et interprétation (Translation and Interpreting Studies) :



1- Traduire les cultures du monde



2- La traduction comme œuvre d'art



3- Sciences de l'homme et traduction



4- Traduire les institutions



5- La traduction, un métier, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être



6-Paradigmes Interdisciplinaires en didactique de la traduction.



7- Traduction et chaîne éditoriale



8- La traduction automatique neuronale et deep learning



9- La traductologie de demain



10- Interdisciplinarité et transdisciplinarité en traductologie



11- Traduire les textes sacrés



12- L'interprétation dans tous ses états.



13- Lexicologie, terminologie, lexicographie et traduction



14- Approches interdisciplinaires de la traduction



15- Langues (Languages and Linguistic Studies)



16- Langues et études linguistiques



17- Analyse Contrastive et Analyse du Discours (s)



18- Études interdisciplinaires en pragmatique, culture et société



19- Approches interdisciplinaires de la langue et de la culture



20- Lexicologie, terminologie, et lexicographie





Languages : Français, Anglais, Allemand, Espagnol.



COMMENT SOUMETTRE :



1. Visitez le site web de TRANSLANG sur ASJP : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/155



2. Téléchargez le TEMPLATE de la revue TRANSLANG (disponible en Français, Anglais, Allemand et Espagnol)



3. Soumettez votre article en ligne via le site web de la revue TRANSLANG sur ASJP (ne l'envoyez pas par e-mail) via ce lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/155.



4. Dates limites importantes pour la soumission : Editions 2023



TRANSLANG Volume 22 N°1 : du 01 Janvier 2023 au 30 Avril 2023



Date de parution : 31 Juin 2023







Pour plus d’informations, veuillez contacter translang.journal@gmail.com







Indexing: ERIH PLUS - CROSSREF - ASJP



https://www.univ-oran2.dz/revuetranslang/index.php/translang/indexing







· Responsable : Prof. Ouahmiche Ghania

TRANSLANG Journal



· Url de référence :

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/155



· Adresse :

Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed - Algérie.