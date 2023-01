L’écrit, le dit et le bâti dans la fratrie Du Bellay. Transmission et réception, de la Renaissance européenne à nos jours (Toulouse)

Colloque international – les 29, 30 et 31 mars 2023



Université Toulouse Jean Jaurès



« L’écrit, le dit et le bâti dans la fratrie Du Bellay. Transmission et réception, de la Renaissance européenne à nos jours »

Organisé par :



Lionel Piettre (F.R.S-FNRS - Université Libre de Bruxelles, associé UMR 5316 Litt&Arts)



Carine Roudière-Sébastien (Il Laboratorio - Université Toulouse Jean Jaurès)



Olivier Guerrier (Il Laboratorio - Université Toulouse Jean Jaurès)



Christiane Louette (UMR 5316 - Université Grenoble Alpes)



Emmanuelle Danblon (Université Libre de Bruxelles-Académie royale de Belgique)

« Dans la première moitié du xvie siècle, les six frères Du Bellay ont joué des rôles de premier plan. La recherche s’est surtout intéressée jusqu’ici à leurs liens avec les humanistes de leur temps, leurs réseaux, leur rapport à l’histoire, à la diplomatie et au pouvoir, aux genres littéraires ou historiques dans lesquels ils se sont illustrés, leur rhétorique, leur langue, leurs sources et modèles aussi bien que leur influence. Mais à côté de ce que nous connaissons désormais, le présent colloque voudrait tenter de dérouler le fil qui nous relie, aujourd’hui encore, à cette puissante famille. Comment, par qui et pourquoi cet héritage nous est-il parvenu, a-t-il été transmis, et reçu ? Nous aimerions que ces journées permettent, dans une démarche quasi archéologique, l’exploration de la « matière » Du Bellay, des traces « tangibles » dont nous disposons de ce qu’ils ont été, ont dit ou fait, écrit ou fait écrire. »

Lien pour l’inscription (gratuite mais nécessaire) aux journées du colloque :

https://colloques-cprs.univ-tlse2.fr/

https://colloques-cprs.univ-tlse2.fr/spip.php?rubrique161

—



Partenaires :

Université Toulouse Jean-Jaurès - EA 4590 Il Laboratorio

Université Grenoble Alpes (UGA) - UFR Littératures & Arts

Université Libre de Bruxelles

ULB Faculté de Lettres, Traduction et Communication

Cornucopia



Contacts :

Carine Roudière-Sébastien : carine.sebastien@univ-tlse2.fr

Lionel Piettre : lionel.piettre@ulb.be