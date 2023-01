Espaces et sociétés (post-)soviétiques à l’épreuve de la guerre : ruptures, traumatismes, reconstructions (Journées d’étude du GDRus 2023, Nanterre, INALCO)

Les Journées d’étude du GDRus 2023 rassemblent des spécialistes francophones issus de diverses disciplines en sciences humaines et sociales afin d’engager une réflexion collective autour des problématiques de la guerre dans les espaces de l’ancien Empire russe et de l’ex-Union soviétique. Le phénomène de la guerre sera traité à la fois comme objet d’étude, obstacle à la recherche et déclencheur de changements sociaux, politiques ou culturels. Ces Journées d’étude s’articuleront autour de trois axes : engagements et désengagements en temps de guerre ; mémoires et émotions en question ; décomposition et recomposition des espaces et sociétés issus de la guerre.

Programme Jeudi 2 février

Université Paris Nanterre, Bât. Max Weber, Auditorium



9h20-9h30

Introduction par les organisateurs

9h30-10h45

Conférence d’ouverture

Marta Havryshko (Académie nationale des sciences d’Ukraine/Université de Bâle)

Modération : Thomas Chopard (CEFR)

11h00 - 13h00

Panel 1 : Engagements et désengagements en temps de guerre - I

Modération : Anastasia Kozyreva (INALCO) Discussion : Luba Jurgenson (Sorbonne Université)

Antoine Nicolle (INALCO), Le putinskij iskhod littéraire après le 24 février 2022

Laura Piccolo (Università Roma Tre), « Facebook est ma seule tribune » : Vera Pavlova et son journal de guerre

Sylvia Chassaing (CEFR), Mobiliser la littérature : discours récents des institutions publiques russes sur les écrivains et la guerre

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h30

Panel 2 : Engagements et désengagements en temps de guerre - II

Modération : Daria Petushkova (EHESS/INALCO) Discussion : Françoise Daucé (EHESS)

Bella Delacroix-Ostromooukhova (Sorbonne Université),

Les engagements face à la guerre dans la littérature jeunesse russe aujourd’hui

Timur Atnashev (PAUSE/Moscow School of Social and Economic Sciences) et Anna Zaytseva (Université Toulouse Jean Jaurès), Les Russes veulent-ils la *** ? Pour une anthropologie du for intérieur

Guillaume Sauvé (Université de Montréal), Des émotions, des justifications et beaucoup de signatures : les pétitions russes sur la guerre en Ukraine

16h30-16h45

Pause café

16h45-18h15

Table ronde : Ukraine : comment la guerre reconfigure les savoirs

Modération et discussion : Coline Maestracci (Université libre de Bruxelles) et Hanna Perekhoda (Université de Lausanne)

Avec la participation de Hervé Amiot (Université Bordeaux Montaigne), Yuliia Chystiakova (PAUSE/Université Paris Nanterre), Anastasia Riabchuk (PAUSE/Kyiv Mohyla Academy) et Ioulia

Shukan (Université Paris Nanterre)



Vendredi 3 février

Inalco, 65 rue des Grands Moulins, Auditorium



9h30-12h

Panel 3 : Mémoires et émotions en question

Modération : Anne Le Huérou (Université Paris Nanterre)

Discussion : Emilia Koustova (Université de Strasbourg)

Ariane Bousquet (Université du Québec à Montréal), Les failles dans le mythe du volontaire héroïque : les bataillons d’extermination soviétiques durant la guerre d’été de 1941 en Estonie

Sarah Gruszka (EHESS), Des émotions idéologiquement correctes aux émotions illicites. Identifications et infractions aux normes affectives dans l’URSS stalinienne en guerre

Domenico Scagliusi (Sorbonne Université), Nostalgie et voyages dans le temps : rôle et fonctions du kitsch dans la représentation de la Seconde Guerre mondiale dans la littérature russe contemporaine

Denis Lakine (INALCO), Guerre et mème : la résistance à la guerre par la mémétique

12h-13h30

Déjeuner

13h30-16h

Panel 4 : Recomposition des espaces et sociétés issus de la guerre

Modération : Jules Sergei Fediunin (EHESS) Discussion : Sophie Hohmann (INALCO)

Aude Merlin (Université libre de Bruxelles) et Taline Papazian (Sciences Po Aix), Combattants des guerres du Haut-Karabakh : le rôle des acteurs non étatiques en Arménie

Mickaël Thevenin (Université de Paris-Cité), Mobilités humaines, mobilités non humaines : une géopolitique du mouton en Arménie

Alexandra Bolonina (Université Paris II Panthéon- Assas), Les « petits États » face à la « grande guerre » : le cas du Kirghizistan

Mélanie Sadozaï (George Washington University/INALCO), La frontière méridionale du Tadjikistan à l’heure de la guerre civile (1992-1997) : ouverture, mouvements et internationalisation d’un ancien espace cloisonné

16h-16h30

Pause café

16h30-18h15

Assemblée générale du GDRus

Comité d’organisation : Jules Sergei Fediunin, Anastasia Kozyreva, Coline Maestracci, Hanna Perekhoda, Daria Petushkova