"Illustration et Réception: questions méthodologiques", par Jean-Louis Haquette & Evanghelia Stead (Séminaire TIGRE, ENS Paris)

Jean-Louis Haquette et Evanghelia Stead, « Illustration et Réception: questions méthodologiques »



Jean-Louis Haquette, « L'Iconographie et la réception des œuvres littéraires »



Cette séance vise à illustrer ce que la prise en compte de l’iconographie peut apporter à l’étude de la réception des œuvres littéraires. A partir d’exemples précis (Pantagruel et Gargantua, Paradise lost, Manon Lescaut, Le Diable amoureux, Paul et Virginie notamment) on présentera plusieurs modalités d’étude, concernant principalement le livre illustré entre XVIIIe et XIXe siècles, mais aussi la diffusion transmédiale des œuvres. Il s’agit d’intégrer aux études de réception la question de la matérialité des formes de circulation des textes, notamment celle du livre illustré. Les notions d’autorité du texte, de projet éditorial, de tradition iconographique, d’analyse sérielle seront au cœur du propos. On envisagera ainsi diverses questions méthodologiques liées à ce type de démarche, qui articule l’historicité des textes, la sémiologie de l’image et l’herméneutique culturelle.



Évanghélia Stead, « L'illustration, une notion sous tension. Questions d'approche et brefs aperçus du mythe »

Cet exposé commencera par une exploration des différents sens du terme illustration. Il en montrera la polysémie, l'introduction du nouveau sens selon les pays et les usages selon l'héritage sémantique et les progrès techniques. Il s'appuiera aussi sur quelques conclusions précédentes du séminaire sur la notion de mythe, et présentera brièvement le programme des séances de cette année.