Colloque « Péguy et les Dialogues de l’Histoire »

les 10-11 février 2023

Sorbonne Université - Salle des Actes



Parus de manière posthume, les deux Dialogues de Charles Péguy – le Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne et le [Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle] – sont à présent accessibles dans le troisième volume des Œuvres en prose complètes éditées par Robert Burac (Pléiade, 1992), ainsi qu’en format de poche en ce qui concerne le premier dialogue, édité tout récemment par Jean-Louis Jeannelle dans la collection GF-Flammarion.

Le chemin pour atteindre le public fut très long pour ce diptyque inabouti – comme tant d’autres projets chez cet écrivain fauché le 5 septembre 1914, à 41 ans et dont nous venons de célébrer les 150 ans le 7 janvier.

Ce colloque réunit pour la première fois ces deux textes, à nos yeux parmi les plus beaux des essais de Péguy, peut-être parmi les plus denses tant l’argumentation, sinueuse, s’y révèle parfaitement maîtrisée, et sans aucun doute parmi les plus personnels et les plus touchants.



Le colloque a lieu en salle des Actes, à la Sorbonne (Paris 5e).

Il est ouvert à tous, sur simple inscription par courriel (au plus tard 48 heures avant le colloque) : adevitry@gmail.com



Entrée le vendredi par le 54, rue Saint-Jacques. Entrée le samedi par le 17, rue de la Sorbonne.

—



Vendredi 10 février



9h Accueil des participants et introduction



• Théologie et philosophie

Séance présidée par Denis Labouret.



9h30 : Dominique Millet-Gérard (CRLC-Sorbonne Université) : « Péguy “moderniste” ? La moelle de la Passion »

10h : Anthony Feneuil (Écritures-Université de Lorraine) : « Peut-on faire une histoire chrétienne ? L’histoire péguyste, la guerre et la vérité »



11h : Marie Velikanov (Écritures-Université de Lorraine) : « Les fondateurs de la cité de Dieu »

11h30 : Charles Coustille (LISAA-Université Gustave-Eiffel) : « Bruno Latour lecteur des Dialogues de l’histoire »



• Histoire et théorie de l’histoire

Séance présidée par Charles Coustille.



14h : Vincent Genin (GSRL-École pratique des hautes études) : « Clio chez elle. Appropriations d’une poétique et d’une philosophie de l’histoire (Febvre, Marrou, Aron) ».

14h30 : Céline Denat (CIRLEP-Université de Reims-Champagne Ardenne) : « Nietzsche et Péguy : les mécompréhensions de l’histoire »

15h : Nicolas Rault (CESPRA-EHESS) : « Lire l'affaire Dreyfus dans les Dialogues de l'histoire à la lumière de Notre jeunesse ».



16h : Sandra Poujat (STIH-Sorbonne Université) : « Péguy et le style de la chaise : parodier l'Histoire, mettre en prose l'Antiquité, écrire le “bon français” »

16h30 : Alexandre de Vitry (CELLF-Sorbonne Université) : « “Fou complet” ? Quelques remarques sur la santé mentale de Péguy à partir des deux Dialogues de l’histoire. »



Samedi 11 février



• Péguy critique littéraire

Séance présidée par Pauline Bruley.



9h30 : Virginie Yvernault (CELLF-Sorbonne Université) : « Vingt ans après Malbrou. Clio et La Mère coupable, ou, la “patine historique” contre la politique ».

10h : Denis Labouret (CELLF-Sorbonne Université) : « Lector in historia. La lecture selon Clio »



11h : Alexandra Follonier (CELLF-Sorbonne Université) : « Péguy théoricien de la littérature »

11h30 : Sarah Al-Matary (IHRIM-Université Lumière Lyon 2) : « Le premier mouvement (de l’âme) est le bon » : les Dialogue[s] de l’histoire, une perspective anti-intellectualiste sur la création ?



• « Vous, Péguy »

Séance présidée par Sarah Al-Matary.



14h : Clément Girardi (CELLF-Sorbonne Université) : « Péguy chroniqueur et bergsonien : d’une double définition de la chronique dans Clio et Véronique ».

14h30 : Pauline Bruley (CIRPaLL-Université Angers) : « De la pédagogie à une psychagogie ».



15h30 : Romain Vaissermann (IHRIM-ENS de Lyon) : « Genèse et définition des situations d’énonciation dans les Dialogues de l’histoire de Charles Péguy ».

16h : Jean-Louis Jeannelle (CELLF-Sorbonne Université) : « “Savoir lire” les Dialogues de l’histoire : genèse, intertextualité et métalepse ».