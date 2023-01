Le mime dans tous ses états (Montpellier)

SÉMINAIRE DE FÉVRIER : MASTERCLASS / TABLES RONDES



LE MIME DANS TOUS DES ÉTATS / ÉTATS DES LIEUX DU MIME EN EUROPE

Les lundi 6 et mardi 7 février 2023, le Collectif des Arts du Mime et du Geste organise dans le cadre du festival M.IM#5, au théâtre La Vista à Montpellier, un séminaire autour de la pratique du Mime en Europe. Vous pourrez assister à deux jours de Masterclass et d’échanges avec des artistes aux pratiques très variées.

Cet événement propose une découverte, par la pratique et par des temps d’échanges avec quatre artistes Européens, de diverses approches du Mime :

- Des masterclass permettront une immersion par la pratique dans quatre approches gestuelles différentes.

- Chaque compagnie invitée viendra ensuite évoquer, lors de présentations-conférences, la manière dont le travail autour du corps est reçu dans leur pays et comment ils ont dû travailler pour diffuser leur œuvre.

- Un temps d’échange est prévu avec le public après les présentations.

—



PROGRAMME :

Lundi 6 Fevrier

9h30/11h20

Masterclass avec Bartłomiej Ostapczuk, Studio Pantomimy (Varsovie)

11h40/ 13h30

Masterclass avec Pavel Stourak, Cie Continuo Theatre (Rép.Tchèque)

13h30/15h

Pause repas

15h/ 15h50

Talk avec Bartłomiej Ostapczuk

16h/ 16h50

Talk avec Pavel Stourak

17h/ 18h

Table ronde : la parole au public

19h

Soirée d'improvisation - Jam mime et musique

Mardi 7 Fevrier

9h30/11h20

Masterclass avec Jochem Stavenuiter, Cie Bambie (Pays-Bas)

11h40/ 13h30

Masterclass avec Maria Selander et Maria Södermark, GBG Mime Fest (Suède)

13h30/15h

Pause repas

15h/ 15h50

Talk avec Jochem Stavenuiter

16h/ 16h50

Talk avec Maria Selander et Maria Södermark

17h/ 18h

Table ronde : la parole au public

—

TARIF: 25 euros

(Le tarif inclut le séminaire et l'adhésion au Collectif)



Pour vous inscrire

envoyez un mail avec vos coordonnées à artsmimegeste@gmail.com