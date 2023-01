Séminaire de doctorant.e.s "Recycler les mots", séance d'ouverture de la deuxième édition (Paris)

Nous avons le plaisir d'annoncer la reprise du séminaire de doctorant.e.s "Recycler les mots", organisé avec le soutien du CERC, de l'ED 120 et de la revue TRANS-.



Cette deuxième édition portera sur les usages des concepts et des notions théoriques qui traversent le travail de thèse : nous souhaitons, dans le cadre de ce séminaire, porter l'attention sur nos pratiques de jeunes chercheurs et chercheuses, en nous interrogeant sur la manière dont ces pratiques peuvent impliquer des enjeux de pouvoir et de domination symbolique.



La première séance se tiendra le Jeudi 26 Janvier, de 17h à 19h, à la Maison de la Recherche (4, rue des Irlandais, 75005, Paris), Salle polyvalente.



Cette séance consistera en une introduction et un atelier de réflexion collective animé par nos soins autour de ces deux questions :

My-Linh Dang, Sorbonne Nouvelle (CERC), D'où viennent les concepts que nous utilisons ?

Maéva Boris, Sorbonne Nouvelle (CERC), Qu'est-ce qu'un jargon inclusif ?



Il sera également possible d'y assister à distance au lien suivant : https://meet.google.com/gnn-dhgo-xup

Toutes les informations utiles (lien de connexion, dates et lieux) ainsi que le programme de ce semestre sont consultables sur le carnet hypothèses du séminaire : https://recycler.hypotheses.org/