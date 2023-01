Séminaire "Penser l’Europe" du Centre interdisciplinaire d’études européennes (ENS Paris)

Comment penser la place d’une « littérature européenne » dans le cadre de la littérature mondiale ? Comment penser l’Europe, en philosophe ? Une anthropologie européenne est-elle possible, et à quelles conditions ? Comment penser dans le temps l’intégration européenne, depuis l’apparition du terme dans les traités diplomatiques internationaux (Utrecht, 1713) jusqu’à l’invention de l’Union ? Quelle société européenne, et quelle sociologie de la société politique européenne ? Comment penser la place de la pluralité des langues dans l’Europe des États nationaux et de l’intégration européenne, et dans un monde dominé par le monolinguisme anglophone ? Comment penser le droit de l’Union, comment penser le droit et les droits dans l’Union, comment penser le droit et l’aventure européenne, depuis le droit des gens jusqu’au droit global ? Comment penser l’environnement dans le cadre spécifique du continent ?



Le séminaire "Penser l'Europe" est le séminaire général du Centre Interdisciplinaire d'Études Européennes dirigé par Stéphane Van Damme et Blaise Wilfert. Au cours de ce séminaire, les enseignants-chercheurs de l’ENS qui sont impliqués à un titre ou à un autre dans la mineure "Études européennes" mais aussi des collègues de PSL et du monde entier sont invités à présenter leur manière de penser l’Europe à partir de leur discipline, de leurs recherches propres. Mensuel, ce séminaire vise à faire un tour d’horizon des pensées actuelles de l’Europe, à les confronter, à les mettre en discussion, et à travailler ensemble, notamment pour les étudiants, à la mise en forme de cette réflexion collective.



Calendrier 2022-2023



Séminaire mensuel, le mercredi, de 10h à 13h, salle Lucy Prenant (troisième étage), ENS Jourdan



19 Octobre : Matérialiser l’Europe : Brice Laurent autour de son livre European Objects



16 novembre : Littératures européennes : Dominique Combes et Matthew McDonald



18 janvier : Histoire de l’art autour de deux projets collectifs : Léa Saint-Raymond sur Le projet Imago et les observatoires des humanités numériques ; Marie Lezowski sur L’Europe portative. Objets chrétiens en circulation



15 février : Le nucléaire entre sécurité européenne et enjeux énergétiques : Pierre-Louis Six et Pierre Ramond (séance commune avec le Centre Interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie)



22 mars : Wolfram Kaiser (professeur invité au Département de Sciences Sociales)



19 avril : Anthropologie européenne : Vanessa Grotti et le projet Border Care



24 mai : Journée d’études.