Rencontre avec le comité de direction de la revue COnTEXTES : Clément Dessy, Justine Huppe, Denis Saint-Amand et Valérie Stiénon (Paris)

2e séance de l’année du Séminaire Littéraire des Armes de la Critique (SLAC)

Rencontre avec le comité de direction de la revue COnTEXTES : Clément Dessy, Justine Huppe, Denis Saint-Amand et Valérie Stiénon

27 janvier 2023, 15h à 17h

Campus Condorcet – Centre des colloques (place du Front populaire, 93300 Aubervilliers), salle 3.01

La revue COnTEXTES, qui se présente comme une « Revue de sociologie de la littérature », « rassemble des chercheuses et chercheurs adoptant une approche sociale du littéraire, toutes époques et toutes littératures confondues ». À cet égard, elle nous semble proche du Séminaire littéraire des Armes de la Critique (SLAC) qui tente depuis 2013 de « dégager des pistes pouvant servir à l’élaboration d’une méthode progressiste et matérialiste d’approche des textes littéraires, à partir notamment de l’étude de théoriciens comme Lukacs, Barthes, Jameson, etc., et de la mise en pratique d’une démarche qui fasse leur part à des disciplines autres comme la sociologie ou l’histoire culturelle[1] ». Le 27 janvier prochain, les membres du comité de direction de la revue, composé de Clément Dessy (ULB), Justine Huppe (ULiège), Denis Saint-Amand (Université de Namur) et de Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord), viendront dialoguer avec Esther Demoulin (Sorbonne Université/Fabula), Edward Lee-Six (ULB) et Mathilde Roussigné (Sorbonne Nouvelle/Brown University) : l’occasion de discuter d’un certain nombre de notions (une conception sacralisée de la littérature, une lecture immanentiste des textes, une approche sociocritique ou sociologique de la littérature, etc.), de revenir sur les origines et le fonctionnement pratique de la revue, mais également de comprendre les liens de COnTEXTES avec les gender studies, l’approche lukácsienne ou marxiste de la littérature.

