Œuvre ou inter-œuvre ? L’œuvre et ses médiations (Bordeaux)

Journée d’étude du 20 janvier 2022



Œuvre ou inter-œuvre ? L’œuvre et ses médiations



Université Bordeaux Montaigne - Domaine Universitaire, 33607 Pessac



Salle Jean Borde, Maison des Sciences de l’Homme (MSH), 10, esplanade des Antilles

Journée organisée par Philippe Ortel et Vérane Partensky









9h45



Accueil des participants





10h Introduction

Philippe Ortel et Vérane Partensky (Université Bordeaux Montaigne) : « Cette curieuse unité qu'on désigne du nom d'oeuvre »



Matinée : l’œuvre : champ médiatique, champ politique



Présidente de séance : Béatrice Laville (Université Bordeaux Montaigne)



10h45

Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne) : L’œuvre de polémiste en régime médiatique au début du XXe siècle



11h15

Margaux Valensi (Bordeaux, UR Plurielles) : Du texte à l’œuvre murale : le chant et ses médiations



11h45



Discussion





Après-midi : le livre comme inter-œuvre



Président de séance : Philippe Ortel (Université Bordeaux Montaigne)



14h15

Anne-Laure Metzger et Alice Vintenon (Université Bordeaux Montaigne) : L'Œuvre mosaïque : deux Nefs de la Renaissance



15h00

Livio Belloi et Michel Delville (Université de Liège) : « Only connect ». A Humument de Tom Phillips en tant qu’inter-œuvre





15h45

Discussion



16h15 - Pause





16h30

Président de séance : Jean-Paul Engélibert (Université Bordeaux Montaigne)



Pascal Mougin (Université de Versailles Saint-Quentin / Paris-Saclay) : Internes de Grégory Chatonsky : coécrire avec l’IA (l’intelligence artificielle)





17h00



Discussion



17h15



Conclusions



17H30 fin de la journée





Journée d’étude organisée par l’Unité de Recherche Plurielles (UR 24142) à l’Université Bordeaux Montaigne.



Lien Zoom : écrire aux organisateurs. Un lien vous sera renvoyé par retour de mail.



Contact : verane.partensky@u-bordeaux-montaigne.fr ou philippe.ortel@u-bordeaux-montaigne.fr