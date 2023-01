Créer et incarner des créatures fantastiques (Arras)

Créer et incarner des créatures fantastiques



Org. Anne Besson et Audrey Tuaillon Demésy



Samedi 18 février 2023, Arras



Festival Atrebatia, salle du beffroi





10h00 : Accueil



10h15 : Introduction, Romain Plichon, Président du Festival







Session 1 : Créatures et communautés de pratiques



Présidence : Audrey Tuaillon-Demesy







10h30 : « Incarner le Metal. La mise en scène des groupes lors du festival Hellfest », Corentin Charbonnier, Université de Tours





11h : « Qui sont ces zombies qui arpentent la France ? Le cas Zomb’in The Dark, la course d’orientation », Paul Chiozzotto, Argémie, Lyon





11h30 : « “On est des orcs !” Incarner un monstre de fantasy dans la Russie contemporaine », William Blanc, Université Paris 3





12h : Discussions



12h30 : Pause déjeuner





Session 2 : Expérimenter l’altérité fantastique



Présidence : Anne Besson





14h : « Se costumer pour réenchanter le quotidien : les magical girls Sailor Moon et Sakura, des rôles plus que des personnages », Aurélien Rossanino, Université Aix-Marseille





14h30 : « It’s not for nerds at all !: le cosplay médiévaliste dans les séries US », Justine Breton, Université de Reims





15h : Discussions





15h30 : Pause





16h-17h : Table ronde avec La Compagnie du Dragon Vert, association de reconstitution de la Terre du Milieu, animée par Laura Martin-Gomez, Université d’Artois





17h : Conclusion, Anne Besson et Audrey Tuaillon Demésy





17h30 : Fin du colloque