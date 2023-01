Séminaire "Perdre le monde. Utopies, mondes abîmés, mondes à recomposer" 2022-23 (Poitiers & Bordeaux)

Séminaire « Perdre le monde. Utopies, mondes abîmés, mondes à recomposer » 2022-23



Comment penser l’utopie et l’utopisme à l’âge de l’anthropocène ? Au siècle des Lumières, les utopies étaient situées dans des ailleurs géographiques qui n’existent plus comme tels aujourd’hui. Désormais, les utopies trouvent refuge dans le futur ou dans les interstices de la domination, et la question des conditions de leur émergence revient avec insistance. On n’élabore jamais un monde à partir de rien. On « vit avec le trouble » (D. Haraway) ou « dans un monde abîmé » (A. Tsing). On écrit « avec les restes » (A. Volodine), on « recompose des mondes » (A. Pignocchi) dans les « fissures des économies capitalistes » (E. O. Wright), là où le retrait du capital ou les luttes locales autorisent des expérimentations politiques aussi radicales que fragiles. Quelles tensions entre les différentes manières de penser l’utopie au moment où l’urgence contraint à forger d’autres manières de vivre et de se lier ? Quels liens entre les utopies des sciences sociales et les mondes alternatifs fabriqués par la fiction, entre les combats des exilés et les utopies environnementales ? Peut-on encore « croire au monde » (H. Arendt) quand l’air même devient irrespirable ? C’est à ces questions que nous continuerons de tenter de répondre lors de la deuxième année du séminaire « Perdre le monde ».



Les séances se tiennent en alternance à Poitiers (UFR Lettres et Langues, 3 rue Raymond Cantel, bus 1, arrêt Cité U) et à Bordeaux (bâtiment I, Domaine universitaire, 33600 Pessac, tram B, station Montaigne-Montesquieu).



Elles sont également accessibles à distance, sur simple demande.



Jeudi 6 octobre 2022, UFR Lettres et langues de l’Université de Poitiers, salle C12, 16h-18h :



Bertrand Guest (maître de conférences en littérature comparée, Université d’Angers) :



« Essayisme queer et utopie écologiste : Le cas Thoreau comme piste d’exploration »



Jeudi 10 novembre 2022, MSHS de l’Université de Poitiers, salle Gargantua, 14h-16h :



Camille Louis (philosophe et dramaturge, collectif Kom.post) :

« Respirer dans un monde toxique ». À propos de La conspiration des enfants (PUF, 2021)



Jeudi 2 février 2023, Faculté des Lettres, Université Bordeaux Montaigne, salle I100, 15h30-17h30 :



Marik Froidefond (maîtresse de conférences en littérature comparée, Université Paris Cité) :

« La poésie face au monde : plus ou moins de monde ? »



Jeudi 9 mars 2023, Faculté des Lettres, Université Bordeaux Montaigne, salle I100, 17h30-19h30 :



Catherine Coquio (professeure de littérature comparée, Université Paris Cité) :

« À quoi bon encore le monde ? La Syrie et nous » (Actes Sud, 2022)



Jeudi 6 avril 2023, Faculté des Lettres, Université Bordeaux Montaigne, salle I100, 15h30-17h30 :



Eve de Dampierre (maîtresse de conférences en littérature comparée, Université Bordeaux Montaigne) :

« Perdre la terre, recomposer la terre du récit (autour de l'œuvre de Mahmoud Darwich) ».