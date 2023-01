"Erwin Panofsky, de l’histoire de l’art à l’iconologie", par Muriel van Vliet. Séminaire-Atelier de lecture 2022-2023 : La reconstruction (en ligne)

Muriel van Vliet



Erwin Panofsky, de l’histoire de l’art à l’iconologie



Mardi 17 janvier, de 18h à 19h15



Conférence par Zoom :

https://cnrs.zoom.us/j/94372764085?pwd=VFlrTS9uTkU1UVRFWmw1ek02N1pBZz09

ID de réunion : 943 7276 4085

Code secret : 6GvUPZ



Erwin Panofsky (1892-1968) historien de l'art d'origine allemande, soutient sa thèse de doctorat sur Albrecht Dürer en 1914. Il travaille à l'Institut Warburg, fondé en 1921 par Aby Warburg, et contribue à sa reconnaissance internationale. À l'Institut Warburg, il fréquente le philosophe Ernst Cassirer. En 1933, il doit émigrer aux États-Unis, enseigne à l'université de New-York puis à l'université de Princeton. Panofsky reste le plus éminent représentant de l'iconologie, méthode d'étude de l'histoire de l'art. En explorant les rapports entre les images et les sources écrites, en articulant histoire des formes et analyses monographiques, l'iconologie de Panofsky n'est pas seulement une illustration de la sémiotique structurale : elle apporte une contribution majeure à la théorie de l'art et confirme son rôle central dans les sciences de la culture. Normalienne agrégée et docteure de philosophie, Muriel van Vliet est professeure de philosophie en classes préparatoires littéraires et scientifiques à Saint-Brieuc, chargée de cours aux Universités de Rennes I et II en esthétique et anthropologie de l'art.