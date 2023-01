Images, imaginaires. Rêve d’Égypte aux XIXe et XXe siècles (Musée Rodin, Paris)

Images, imaginaires. Rêve d’Égypte aux XIXe et XXe siècles



Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite Vendredi 27 janvier 2023, 09h00 - 18h00

Journée d’étude organisée à l’occasion de l’exposition « Rêve d’Égypte » (Paris, musée Rodin, jusqu’au 5 mars 2023),

en partenariat avec l’Institut d’égyptologie Khéops et avec le soutien du Fonds Khéops pour l’archéologie.





En 1906, Auguste Rodin déclarait à propos de l’art égyptien : « Il y a l’éternité d’un type vivant. Ces Égyptiens travaillent pour toujours ». Le sculpteur, qui ne fit jamais le voyage en Égypte, fut le témoin d’un moment particulier de la réception de l’Égypte antique en Europe à la veille de la Grande Guerre. Sa collection d’antiquités égyptiennes, qui compte plus de mille œuvres et objets, de l’époque pré-pharaonique à l’époque arabe, est celle d’un artiste égyptophile passionné, quasi compulsif. D’importantes découvertes archéologiques, qui avaient entrainé l’afflux d’objets dans les musées, contribuèrent au développement de la nouvelle science de l’égyptologie, et entretinrent une égyptomanie déjà présente tout au long du xixe siècle. Or au tournant du xxe siècles, l’art grec classique n’était plus l’unique modèle. L’Égypte devenait une étape – parmi d’autres – sur le chemin d’un art dit « primitif », tandis que la figure d’un alter ego – l’« artiste » égyptien – émergeait, notamment avec la découverte de l’atelier du sculpteur Thoutmose à Amarna entre 1911 et 1913. Rodin mourut en 1917, deux ans avant la publication de la théorie de l’aspective par l’égyptologue allemand J. H. Schäfer. Les artistes, historiens de l’art, écrivains, poètes, philosophes, musiciens et danseurs ne s’intéressaient pas seulement à l’iconographie, à l’histoire ou à l’exotisme ; ils se passionnaient pour les inventions formelles, stylistiques et théoriques transmises par la pensée de l’Égypte ancienne. Cette journée d’étude, qui se veut pluridisciplinaire, sera un temps de réflexion et de discussion sur la place et le pouvoir des images de l’Égypte antique dans les musées imaginaires aux XIXe et XXe siècles.

Sous la direction de Bénédicte Garnier, responsable des activités scientifiques de la collection de Rodin et du site de Meudon.

Programme

Les communications suivies d’un astérisque sont en langue anglaise non traduite.



09h00

Mot d’accueil

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

Christine Gallois, directrice de l’Institut d’égyptologie Khéops et présidente du Fonds Khéops pour l’archéologie



09h15

Introduction : De l’utilité du rituel, de la représentation et du dialogue

Bénédicte Garnier, responsable des activités scientifiques de la collection de Rodin et du site de Meudon

Dominique Farout, égyptologue, enseignant à l’école du Louvre et à l’institut Khéops.

Matinée

Modération : Bénédicte Garnier (musée Rodin)



09h45

L’Égypte à la Bibliothèque d’art et d’archéologie

Alix Peyrard, doctorante ED d’archéologie Paris 1 Panthéon-Sorbonne



10h15

La philosophie contemporaine face à l’art égyptien : l’exemple de la pyramide

Gabrielle Charrak, élève de troisième cycle à l’École du Louvre



10h45

Discussion et pause



11h00

Réflexions sur la représentation du mouvement et de l’action dans l’art égyptien et sa perception par Auguste Rodin

Dimitri Laboury, directeur de recherches du FNRS à l’Université de Liège

Alessio Delli Castelli, doctorant, Universités de Milan et de Liège



11h30

The Egypt Experience. The Reception of Egyptian Art in early 20th Century Sculpture*

Astrid Nielsen, conservatrice, Albertinum, Skulpturensammlung, Dresde



12h00

Discussion





Après-midi

Modération : Dimitri Laboury (Université de Liège)



14h30

Les imaginaires olfactifs de l’Égypte antique et la peinture victorienne (1866-1900)

Jasmine Laraki, étudiante en master 2, Paris 1 Panthéon-Sorbonne



15h00

« Un calme égyptien et une grande simplicité » : Van Gogh and Egypt*

James Hall, Research Professor, University of Southampton



15h30

Discussion et pause



15h45

La danseuse égyptienne : une révolution du style littéraire

Moulay Yousef Soussou, enseignant-chercheur, université Cadi Ayyad, Marrakech



16h15

Motifs d’une Égypte ténébreuse de H. P. Lovecraft à Alien

Guillaume Rangheard, doctorant en sciences de l’art, LESA (EA 3274), Aix-Marseille Université



16h45

Discussion



17h30

Visite de l’exposition « Rêve d’Égypte » avec Bénédicte Garnier (musée Rodin)





Comité scientifique et organisation

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

Christine Gallois, directrice de l’Institut d’égyptologie Khéops et présidente du Fonds Khéops pour l’archéologie

Bénédicte Garnier, responsable des activités scientifiques de la collection de Rodin et du site de Meudon

Véronique Mattiussi, chef du service de la Recherche, musée Rodin

Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques, musée Rodin



Informations pratiques

Musée Rodin

Auditorium Léonce Bénédite

21, boulevard des Invalides

75007 Paris



Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ouverture des portes 15 min avant le début de la journée

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact : colloques@musee-rodin.fr