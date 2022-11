Chauffe Marcel !

Le 18 novembre 1922 mourait Proust. Il n'a pourtant jamais été aussi vivant, en librairie, dans les théâtres, les salles d'exposition ou de colloque. C'est d'abord l'intimité de l'auteur qui a reçu une attention nouvelle de la critique, avec l'essai récent d'Antoine Compagnon, l'exposition "Marcel du côté de la mère", conçue par Isabelle Kahn pour le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (qui a donné lieu à un riche catalogue), ou le livre de Jean Birnbaum : tous trois ont approfondi la question de la judéité de l'auteur. Cette figure maternelle est également au cœur de la réédition des Souvenirs de lectures, ce cahier où Jeanne Proust relevait les réflexions, maximes et répliques dignes d’orner la mémoire de son fils.

L'année 2022 aura offert d'autres (ré)éditions précieuses. Celle des Essais de Proust, consacrés par l'édition d'Antoine Compagnon, Christophe Pradeau et Matthieu Vernet dans la Bibliothèque de la Pléiade, mais aussi celle, entreprise par Matthieu Vernet, d'À la recherche du temps perdu dans la collection "Classiques" du Livre de Poche. Deux volumes viennent de paraître : les éditions, par Matthieu Vernet, de Du côté de chez Swann et d'Un amour de Swann (en collaboration avec Francesca Lorandini), et celle, par Julie André, d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Luc Fraisse procure également une édition de travaux inédits de l'écolier, où naît la culture littéraire et philosophique de l'écrivain.

Ces nouvelles éditions sont au plus près du travail de l'écrivain et du soin infini qui fut le sien dans la composition de son œuvre. Elles font notamment la part belle aux manuscrits devenus incontournables ; on pourra d'ailleurs approfondir leur connaissance en consultant le catalogue de l'exposition "La Fabrique de l'oeuvre", qui se tient à la BnF jusqu'au 22 janvier 2023 (et gratuite le 18 novembre 2022). Dirigé par Antoine Compagnon, Guillaume Fau et Nathalie Mauriac Dyer, l'ouvrage se présente sous la forme d'un abécédaire, qui "brise l'illusion d'un parcours linéaire et invite à une exploration de l'œuvre en laissant le champ libre aux effets d'écho, aux associations et aux surprises pour mieux faire apparaître la profonde cohérence de l'ensemble, même inachevé".

Signalons les deux derniers colloques qui concluent une impressionnante année proustienne, à la Sorbonne, tout d'abord, les 25 et 26 novembre, avec "Proust en son temps", puis au Collège de France, les 19 et 20 janvier 2023,avec "Proust écrivain". Cette année de commération rappelle le profilique centenaire du Du côté de chez Swann en 1913 et dont Acta fabula avait rendu compte dans son dossier critique : "Let's Proust again!".

Illustration : Proust et Alfred Agostinelli en 1907.