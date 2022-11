Marcel Proust, De l'écolier à l'écrivain. Travaux de jeunesse, éd. Luc Fraisse

Marcel Proust

De l'écolier à l'écrivain. Travaux de jeunesse

Edition de Luc Fraisse

Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque proustienne", 2022

Cet ensemble inédit de travaux scolaires composés par le jeune Marcel Proust permet de circonscrire sa culture littéraire et philosophique, et de voir naître le moraliste qui triomphera quelques années plus tard dans À la recherche du temps perdu.

