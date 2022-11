Marcel Proust, Du côté de chez Swann, éd. Matthieu Vernet

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. »

Par ces mots, Proust lance l’un des plus grands monuments de la littérature. Au fil des pages, le narrateur égrène des souvenirs d’enfance à Combray, puis à Paris : les promenades du côté de Guermantes ou du côté de Méséglise, les plaisirs de la lecture, l’attente anxieuse du baiser maternel, la curiosité à l’égard de Charles Swann et sa famille, la réminiscence déclenchée par la madeleine, qui ouvre la porte de « l’édifice immense du souvenir »… Par le kaléidoscope de scènes et de sensations qu’il déploie, Proust réveille en chaque lecteur une émotion enfouie, une impression familière, une vérité atemporelle.

Publié en 1913, Du côté de chez Swann a révolutionné le roman réaliste. À la fois livre de mémoire, où la mélancolie se mêle aux impressions les plus marquantes, portrait de la haute société du début du XXe siècle, histoire d’un amour irrémédiablement terni par la jalousie, le premier volume d’À la recherche du temps perdu fait montre d’une force et d’une universalité rares, de celles qui font un chef-d’œuvre.

Édition de Matthieu Vernet