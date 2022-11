Marcel Proust, Un amour de Swann suivi de L'Indifférent, éd. Matthieu Vernet et Francesca Lorandini

Deuxième partie de Du côté de chez Swann, paru en 1913 et parfois pris à tort pour le volume inaugural d’À la recherche du temps perdu, Un amour de Swann s’est imposé dans la seconde moitié du XXe siècle comme une œuvre à part entière. Proust, qui avait lui-même qualifié ce chapitre de « plus public » que « Combray », y raconte l’histoire d’amour ternie par la souffrance et la jalousie de Charles Swann et d’Odette de Crécy. D’abord indifférent à l’égard de celle que le grand monde voit comme une « cocotte », Swann finit par s’éprendre d’Odette jusqu’à l’obsession et connaître les plus sombres tourments de l’amour malheureux. Dans ces pages où la justesse du propos et la finesse des analyses ne manquent pas de surprendre, Proust esquisse derrière le personnage de Swann un double de son narrateur, mais nous livre aussi une profonde réflexion sur le sentiment amoureux, le désir, la jalousie, non sans rayer la société bourgeoise de son époque.

Édition de Matthieu Vernet et Francesca Lorandini