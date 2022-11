Claude McKay Redux : représentations, circulations, traductions, échanges (Aix-en-Provence)

Claude McKay Redux : représentations, circulations, traductions, échanges

18 novembre 2022

Aix-en-Provence, Campus ALLSH, 29 avenue Robert Schuman, Maison de la recherche, salle de colloques 2 et CUBE

Cette journée d’études verra la création à Aix-Marseille Université d’un groupe de recherche interdisciplinaire consacré à l’étude, à la traduction et à la diffusion de l’œuvre de l’écrivain, éditeur et activiste politique noir américain d’origine jamaïcaine Claude McKay (1889-1948). L’objectif du groupe de recherche dénommé The Banjo Society est de réhabiliter une des figures majeures du modernisme littéraire transatlantique. La journée s’articulera autour de présentations et d’échanges entre les passeurs de l’œuvre de McKay, enseignants-chercheurs et acteurs de la société civile.



9h Accueil des participants



Richard Bradbury (University of Exeter): “A night out in New York, May 4, 1937”

Céline Mansanti (Université de Picardie Jules Verne) : « La primo-publication et la primo-réception des œuvres de Claude McKay en France (1924-1936) »

Renaud Boukh (Éditions Héliotropismes) : « Un œuvre au long cours : pour une histoire éditoriale des œuvres de Claude McKay (1928-2022) »

12h-13h pause déjeuner



Alexis Nuselovici (AMU) « Du nihilisme exilique de Claude McKay »

Armando Coxe (Président Collectif Claude McKay, Directeur de la collection « Harlem Shadows ») : « Claude McKay et le Marseille colonial »

Table ronde élargie (participants et invités).



17h30-18h : rafraîchissements



18h : projection du documentaire « Claude McKay, de Harlem à Marseille » (2020), en présence du réalisateur Matthieu Verdeil et avec la participation du musicien de jazz et conteur Lamine Diagne, au CUBE, séance ouverte au public



Journée d’études organisée en partenariat par le CIELAM (Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille UR 4235) et le LERMA (Laboratoire d’Études et de Recherches sur le Monde Anglophone UR853), avec le soutien de l’UFR ALLSH d’Aix-Marseille Université.