Maria Casarès et Gérard Philipe, les enfants du siècle : deux journées d’études en diptyque (Dijon & Rennes)

« Maria Casarès et Gérard Philipe, les enfants du siècle » : deux journées d’études en diptyque



Journée d'études :

Gérard Philipe, les masques du prince

18 novembre 2022- Université de Bourgogne

2 bd Gabriel – Salle 319 (3e étage du bâtiment droit)



9 h 30 – Accueil des participants



10 h. – Présentation de la journée par Vincent Chambarlhac (Université de Bourgogne), Virginie Dumanoir (Université de Rennes 2), Arnaud Duprat de Montero (Université de Rennes 2), Corinne François-Denève (Université de Haute-Alsace)

10 h 30 – Georges Banu : « Gérard Philipe, acteur mythique de la scène française»

11 h. – Jacques Demange (Université Jean Jaurès) : « Gérard Philipe, acteur du romantisme»

11 h. 30 – Jacqueline Nacache (Université Paris Cité) : « Gérard Philipe, acteur moderne ?»

12 h. – Débat

14 h. – Floriane Toussaint (Université de Caen) : « Gérard Philipe au cœur de la nébuleuse dostoïevskienne de l’après-guerre, à la scène et à l’écran»

14 h 30 – Aurélien Gras (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Le désespoir incarné par Gérard Philipe : d’Une si jolie plage (1949) aux Amants de Montparnasse (1958) »

15 h. – Christian Viviani : « Philipe, la crapule séduisante : Monsieur Ripois (1954) et Pot-Bouille (1957) »

16 h. – Pause

16 h 30 – Sylvain Ledda (CÉRÉdI, Université de Rouen) : « ˮUn coeur navré de joieˮ. Gérard Philipe et Musset »

17 h. – Vincent Chambarlhac : « Monique Chapelle, Gérard Philipe notre éternelle jeunesse » (Laffont 1965) »

17 h 30 – Débat

______________________________

Journée d’études :

Maria Casarès aujourd’hui : entre littérature et films

Vendredi 9 décembre, Université Rennes 2

Amphithéâtre Robert Castel, MSHB (Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne), 2 avenue Gaston Berger

9h : Accueil des participants

9h15 : Présentation de la journée

9h30 : Virginie Dumanoir (MCF Université Rennes 2, ERIMIT) : « De l’intime à la scène : Maria Casarès et La Célestine »

10h Arnaud Duprat de Montero (MCF HDR Université Rennes 2, Arts : Pratiques et Poétiques) : « La Lady Macbeth de Maria Casarès, de Jean Vilar et Georges Franju (1956) à Claude Barma (1959) »

10h30 Débat et pause

11h Claire Olivier (Docteure en littérature, chercheuse associée au laboratoire EHIC de l’Université de Lettres de Limoges, agrégée de lettres modernes, enseignante en études théâtrales en hypokhâgne et khâgne) : « La maison Maria Casarès : un geste théâtral entre mémoire et création »

11h30 Violaine Vielmas (Doctorante Université de Rouen et Sorbonne Université, agrégée de lettres modernes) : « ˮJe t’aime bien Gérard. Et je sais que tu m’aimes bien.ˮ Le travail et l’amitié dans les échanges épistolaires de Gérard Philipe, Jean Vilar et Maria Casarès »

12h Débat en présence de Johanna Silberstein (comédienne et codirectrice de la Maison Maria Casarès, travaillant actuellement sur les liens entre Gérard Philipe et Maria Casarès)

12h30 Déjeuner

14h30 Rencontre avec María Lopo (docteure en littérature française, éditrice de la correspondance de Maria Casarès avec son père Santiago Casares Quiroga, autrice d’une pièce de théâtre, d’un ouvrage et de nombreux articles sur Maria Casarès, et directrice d’une nouvelle édition espagnole de Résidente privilégiée), animée par Corinne François-Denève

15h30 Sandrine Hylari (doctorante Université Paul Valéry et agrégée de lettres modernes) : « Maria écrivante, riche, ruisselante : le style de Maria Casarès dans son autobiographie et sa correspondance »

16h Débat et pause

16h30 Rencontre avec Valérie Six (collaboratrice artistique d’Isabelle Adjani), à propos des lectures de la correspondance Camus-Casarès par Isabelle Adjani et Lambert Wilson, sur scène et en CD, animée par Arnaud Duprat de Montero

17h30 Débat

18h Fin de la journée

La journée d’études sera précédée d’une projection d’Orphée (Jean Cocteau, 1950) au cinéma Arvor de Rennes, le jeudi 8 décembre à 20h15.



L’inscription à ces deux journées se fait en ligne.

Merci d’écrire à Arnaud Duprat de Montero (arnaud.duprat@univ-rennes2.fr) et Corinne François-Denève (corinne.francois-deneve@uha.fr) pour obtenir les liens.

—



Comité d’organisation :

Vincent Chambarlhac, MCF HDR en histoire, LIR3S (ex CGC) CNRS 7366, Université de Bourgogne

Virginie Dumanoir, MCF en études hispaniques, ERIMIT, EA 4327, Université de Rennes 2

Arnaud Duprat de Montero, MCF HDR en études hispaniques, Arts : Pratiques et Poétiques EA 3208, Université de Rennes 2

Corinne François-Denève, PU en littératures comparées, UHA, laboratoire ILLE UR 4363, Université Haute-Alsace



Comité scientifique :

Antonia Amo Sánchez, PU en études hispaniques, théâtres espagnol et catalan contemporains, ICTT (Identité Culturelle, Texte et Théâtralité), EA 4277, Université d’Avignon

Vincent Chambarlhac, MCF HDR en histoire, LIR3S (ex CGC) CNRS 7366, Université de Bourgogne

Virginie Dumanoir, MCF en études hispaniques, ERIMIT, EA 4327, Université de Rennes 2

Arnaud Duprat de Montero, MCF HDR en études hispaniques, Arts : Pratiques et Poétiques EA 3208, Université de Rennes 2

Florence Fix, PU en littératures comparées, CÉRÉdi (Centre d’Études et de Recherche Éditer-Interpréter) EA 3229, Université de Rouen

Corinne François-Denève, PU en littératures comparées, UHA, laboratoire ILLE UR 4363, Université Haute-Alsace

Julia Gros de Gasquet, MCF HDR en études théâtrales, LIRA - Laboratoire International de Recherches en Arts EA 7343, Université Sorbonne-Nouvelle

Sylvain Ledda, PU en littérature française, CÉRÉdi (Centre d’Études et de Recherche Éditer-Interpréter) EA 3229, Université de Rouen

Vincent Lowy, PU en études cinématographiques et directeur de l’ENS Louis-Lumière

Jacqueline Nacache, PU émérite en études cinématographiques, Université de Paris

Anne Pellois, MCF en études théâtrales, IHRIM UMR 5317, ENS de Lyon

Christian Viviani, PU émérite en études cinématographiques, Université de Caen



Ces journées d’études sont organisées avec le soutien du CPTC (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, EA 4178), deLIR3S (ex CGC) CNRS 7366 de l’Université de Bourgogne, d’ERIMIT (EA 4327), et d’Arts : Pratiques et Poétiques (EA 3208) de l’Université de Rennes 2.