La mémoire des personnages fictionnels. Résultats d'une enquête internationale (Sorbonne nouvelle, Campus Nation & Maison de la Recherche)

La mémoire des personnages fictionnels. Résultats d'une enquête internationale

Vendredi 18 novembre / 8h30 – 13h : Campus Nation, Salle B454

Vendredi 18 novembre / 14h – 17h15 : Campus Nation, Salle B219

Samedi 19 novembre / 9h – 13h : Maison de la Recherche, Salle Claude Simon

Organisation : Françoise Lavocat

Avec le soutien de la Sorbonne Nouvelle et l'Institut Universitaire de France

Résumé

Comment les personnages de fiction circulent-ils à travers les générations, les médias et les territoires ? Peut-on cartographier leur souvenir ?

Ces journées d'études réunissent les participant.e.s à un projet de recherche qui ont contribué à l'enquête internationale "La mémoire des personnages fictionnels". L’enquête, rassemblant à l’heure actuelle des milliers de réponses, recueille des données variées sur la quantité de fiction consommée et les formes contemporaines de cette consommation. Elle interroge aussi la manière dont les enquêté.e.s se souviennent des personnages de fiction, les circonstances de ces rencontres et leurs enjeux sur le plan social comme sur le plan affectif.

Quel est le personnage le plus cité par les moins de 20 ans ? Par les plus de 50 ans ? Quels rôles jouent le genre, l’origine géographique, le niveau d’éducation où l’âge dans les préférences médiales ? D’où viennent les personnages qui circulent le plus dans un espace fictionnel globalisé mais hétérogène ?

Ces questions, et bien d’autres, seront abordées durant ces journées qui constituent une étape de travail visant à la mise en commun des résultats récoltés à travers le monde et à la construction collective de la suite de l'enquête.

Programme

Vendredi 18 novembre 2022 / Sorbonne nouvelle - Campus Nation Salle B454

8h30 : Accueil des participant.e.s

9h-9h20 : Françoise Lavocat : Présentation du projet

9h20-9h40 : Aurélien Maignant : Présentation de la base de données

9h45-10h30 : Danhong Cao (en ligne) : Résultats de l’enquête en Chine

10h30-11h15 : Akihiro Kubo : Résultats de l’enquête au Japon

Pause

11h30-12h15 : Sami Bouallègue, Hana Trabelsi, Mouna Jouadi, Lou Gargouri : Résultats de l’enquête en Tunisie

12h15-13h : Miadana Andoanjarasoa : Résultats de l’enquête à Madagascar

Après-midi / Sorbonne nouvelle - Campus nation Salle B 219

14h-14h45 : Mamadou Faye : Résultats de l’enquête au Sénégal

14h45h-15h30 : Ala-Al Temini : Résultats de l’enquête en Irak

Pause

15h45- 16h30 : Michèle Kahan, Yuval Haratz : Résultats de l’enquête en Israël

16h30-17h15 : Bénédicte Mailhos, Françoise Lavocat : Résultats de l’enquête en Italie

Samedi 19 novembre 2022 / Maison de la recherche – Salle Claude Simon

9h00- 9h30 : Françoise Robin : Résultats de l’enquête auprès des exilés du Tibet en Inde

9h30-10h15 : Bénédicte Mailhos : Résultats de l’enquête en France

10h15-11h: Françoise Lavocat : Résultats de l’enquête aux Etats-Unis

Pause

11h15-12h30 : Charlotte Krauss : Résultats de l’enquête en Russie

12h30- 13h00 : Véronique Lochert : Enquête sur la réception des personnages féminins