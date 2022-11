Colloque international organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UR 4280) de l’Université Clermont Auvergne

Vae victis : les représentations du perdant dans la littérature antique (Clermont-Ferrand)

Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (4, rue Ledru), Amphi 219

17-19 novembre 2022

Programme :



Jeudi 17 novembre 2022



13h30 accueil des participants

14h ouverture du colloque



Première Partie :

Quand la figure du perdant nourrit la réflexion philosophique au sein de l’œuvre littéraire

14h15 Anne Boiché, « Le “deuxième prix” chez Philon d’Alexandrie : défaite ou victoire ? »

14h50 Marie Damond, « Phyton, un perdant stoïque à l’orée des Essais de Montaigne »



Deuxième Partie :

La romanité des débuts de l’Empire vue au prisme des perdants de l’Histoire et de la mythologie

15h25 Benoît Laudenbach, « Les meilleurs ennemis d’Auguste : Antoine et Cléopâtre dans l’œuvre de Strabon »

Pause

16h15 Franck Collin, « Le sacrifice de Pallas dans l’Énéide : conséquences pour Rome de la filiation perdue avec l’Arcadie (Aen. VIII & X) »

16h50 Annick Stoehr-Monjou, « Didon, Énée et le jeune Augustin dans les Confessions de Saint Augustin : qui est le perdant ? »

17h25 Kim Lefebvre, « La figure du perdant dans Death Stranding : Sam Porter Bridges marche-t-il dans les pas d’Énée ? »



Vendredi 18 novembre 2022



Matin Visite du Musée et (si la météo le permet) du plateau de Gergovie

14h Bénédicte Chachuat, « Le Pompée de Lucain : étude de la valorisation de la figure du perdant au chant VII de la Pharsale de Lucain »

14h35 Eleonora Tola, « Sociopoétique du perdant dans la Pharsale de Lucain »

15h10 Pierre-Alain Caltot, « La chute du héros vaincu : exploration d’un motif récurrent dans la littérature néronienne (Lucain, Sénèque, Pétrone) »

Pause

16h Anne Sinha, « Eumolpe ou la défaite en chantant du genre épique »

16h35 Isabelle Dumont-Dayot, « Le perdant, figure phare des discours de Dion Chrysostome ? »



Troisième Partie :

Une figure en proie à la métamorphose

17h10 Mattia De Poli, « L’amour, la fortune et les perdants dans la comédie de Ménandre »



Samedi 19 novembre 2022



9h Théo Millat-Carus, « Démosthène : le beautiful loser en politique comme véritable gagnant de l’Histoire »

9h35 Hélène Vial et Jeanne Bertaud, « Être un perdant dans l’oeuvre d’Ovide : la plus grande des métamorphoses ? »

Pause

10h25 Valentin Decloquement, « La revanche de Sthénélos, ou la fabrique poétique du loser selon Philostrate »

11h Luigi Spina, « Perdants par Ulysse, réhabilités par les modernes »

11h35 Maria Chantry, « Vicit uictorem uirum… Images littéraires de Penthésilée dans l’Antiquité et à la Renaissance »

12h10 conclusion du colloque