Musicaliser la langue : le flow et la voix dans le rap

18-19 novembre 2022

Université Paris Cité (Grands Moulins)

Vendredi 18 novembre / Friday 18 November



10h : accueil des intervenant.e.s et du public.

10h30 : présentation du colloque





11h : FLOWS ET VOIX DU RAP FRANÇAIS

Juliette Hubert (Université Polytechnique Hauts-de-France), « Le flow “gang” selon Niska :

comment faire de la trap qui fait “danser les gars” ».



Francesca Aiuti (Université Degli Studi Roma Tre), « “Vol 99 pour Neptune” : le flow afro-futuriste

de Youssoupha ».



Hector Jenni (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), « Le flow qui surine : violence de la

performance rappée chez Booba ».



Garance Bressaud (EHESS), « Réceptions et usages de l’Auto-Tune dans le rap français amateur

aujourd’hui ».





13h : pause déjeuner





14h30 : APPROCHES GENRÉES DU FLOW

Sarah Frederico (Université de Sassari), « “Je suis qu'une nana/ dégun, niet, makach, walou, nada” :

les voix et les flows des rappeuses de Marseille ».



Marion Coste (Université Cergy-Pontoise), « Le flow liquide de Lala &ce »



15h45 : LE FLOW AU CARREFOUR DES ORALITÉS

Jomal Jose (National Institute of Science Education And Research), « Arivu's sonic mimesis: Dalit

Rap that flows from folk music ».



Cyril Vettorato (Université Paris Cité), « Ce que l’axé fait au flow : présence des oralités rituelles du

candomblé et de l’umbanda dans le rap brésilien ».





17h : pause café





17h30 : TABLE-RONDE : COMMENT PARLER DU FLOW ?

Animation : Emmanuelle Carinos. Invité.e.s : Tristan Chacé, Ouafae Mameche, Yérim Sar.



18h30 : fin de la première journée du colloque.





Samedi 19 novembre / Saturday 19 November



Journée en hybride présentiel et distanciel / Both on site and remote day



9h : accueil des intervenant.e.s et du public.

9H30 : FLOWS ANGLOPHONES

Wanda Canton (University of Brighton), « UK Drill as the new DADA? ».



Thomas Séraille (Univ. Paris-Cité), « Projeter sa voix comme une image : le flow de Kendrick

Lamar ».





10h30 : pause café





11h : À L’ÉCOUTE DU RAP AFRICAIN

Serigne Seye (Université Cheikh Anta Diop), « Mise en scène et thématisation du flow dans le rap

sénégalais : un point de vue esthético-historique ».



Alice Chaudemanche (INALCO) & Babacar Thiam (INALCO),

« Langues, rythme et egotrip dans VQ de Gaston Bandimic : contribution à l’étude du flow dans le

rap galsen ».



Wendmy Désiré Garba (Université Joseph Ki-Zerbo), « Le flow du rappeur burkinabè Smarty dans

“Tends-moi la main” : de la mélancolie aux pleurs ».





12h30 : pause déjeuner





14h : APPROCHES MUSICOLOGIQUES DU FLOW

Olivier Migliore (Université Montpellier 3), « Pour une analyse musciale du flow : paramètres et enjeux. »



Kyle Adams (Indiana University Jacobs School of Music), « Of DOOM and Dilla : Abstract Flow as Musical Meaning. »



Benjamin Duinker (McGill University) « MF DOOM as high-art hip hop. »



Leah Amarosa (University of Cincinnati College), « Juxtaposing Flow in 2Pac and The Notorious

B.I.G.’s Top Singles ».





16h : pause café





16H30 : ÉCRITURE, ORALITE, IMPROVISATION



Sarah Houle (Université de Montréal), « Écrire le flow : la voix comme modalité structurante des

textes de rap ».



Da Titcha (rappeur et coach), « L’énergie freestyle ou rapper comme impro ».



Tiffane Levick (Université Toulouse-Jean Jaurès), « Beyond Standardisation and Substitution :

Harnessing Flow to Translate Slang ».





18h : fin de la deuxième journée



INFORMATIONS PRATIQUES

Université Paris Cité, bâtiment « Les Grands Moulins », bâtiment C.

5 rue Thomas Mann, 75013 Paris



Salle 682C (matin) et 677 C (après-midi).