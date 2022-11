Gérard Philipe, le devenir d'un mythe : réception, patrimonialisation, recréation (Cergy, Paris)

Ce colloque est organisé à l’occasion du centenaire de la naissance de Gérard Philipe et du projet de restauration de la maison d’Anne et Gérard Philipe à Cergy (qui deviendra site dédié à la création artistique) par l’UMR « Héritages », en partenariat avec la BnF et l’INA.

Star, vedette, tête d’affiche, Gérard Philipe a marqué profondément son époque et a laissé une aura si brillante qu’on pouvait la penser indélébile. Que reste-t-il de cette célébrité incontournable du théâtre et du cinéma français, cent ans après sa naissance ? Que retient l’époque contemporaine de son art de la scène, de ses choix d’œuvres, de son engagement social pour la transmission culturelle et la défense des acteurs ? Comment conserver sa trace, la transmettre, voire la revisiter et la transfigurer ? Pendant ces deux journées, des chercheurs, biographes, conservateurs des archives, créateurs, discuteront de la postérité de l’artiste et de la possibilité de retrouver, dans nos pratiques contemporaines artistiques et culturelles, l’ambition et le sens du service public qui l’animaient.



Programme des deux journées

Vendredi 2 décembre (Cergy, Chênes 1, amphithéâtre Simone Veil)



9h : accueil du public

9h20 : mot de bienvenue par un représentant de la ville de Cergy et par Christine Laurière et Julie Amiot-Guillouet, directrices de l’UMR « Héritages : patrimoine/s, culture/s, création/s »

9h30 : ouverture du colloque par Violaine Houdart-Merot et AMarie Petitjean (CY Cergy Paris Université)



Contribuer au mythe Gérard Philipe

10h-10h30 Régine Delamotte (Univ. de Rouen Normandie), « Les mots du discours dans la création du mythe. Analyse discursive des biographies de Gérard Philipe. Mots d’hier, mots pour demain ? »



10h30-11h Agathe Giraud (Sorbonne Université), « Gérard Philippe dans les yeux d’Agnès Varda »

Discussion et pause



11h30-12h Éric Le Roy (CNC, Fonds Denise Bellon), « Reportage sur le tournage du film "Les Petites du quai aux fleurs" par Denise Bellon » : entretien avec Jérôme Lucchini (CY Cergy Paris Université)



12h-12h30 Sylvie Brodziak (CY Cergy Paris Université), « Gérard Philipe raconte aux enfants »

Discussion

Lecture-témoignage d’Anne Secret, autrice de Petite plage, In8 éditions, 2022.



12h45-14h pause méridienne



Faire revivre Gérard Philipe

14h-14h30 Violaine Houdart-Merot (CY Cergy Paris Université), « De l’acteur populaire au comédien d’un ‘’théâtre populaire’’ : contours et devenir d’une notion ambiguë »



14h30-15h Mileva Stupar (INA, Directrice des Patrimoines), « Éditorialiser et faire vivre l’archive »

Discussion



15h15-15h45 Jean-Pierre Ardelle et Ambre Bates (enseignants de lettres au collège Gérard Philipe de Cergy), « Expériences de réception par des élèves d’aujourd’hui »

Discussion et pause



Habiter les Maisons d’artistes et de comédiens

16h15-17h30 Table ronde : comment concevoir et animer une maison d’artiste ?

Avec AMarie Petitjean (Maison Anne et Gérard Philipe), Alexandra Wisniewski (conseillère municipale, ville de Cergy), Nathalie Cabrera (Maison Jean Vilar), Johanna Silberstein et Matthieu Roy (Maison Maria Casarès), Marianne Clevy (Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon – Centre culturel de Rencontre, Centre national des écritures du spectacle CNES).

Discussion



18h-19h30. Spectacle-lecture

Les enfants terribles, Maria Casarès et Gérard Philipe



avec Charlie Fabert, Anne Duverneuil, Mise en voix Matthieu Roy. Dramaturgie Johanna Silberstein. Production Maison Maria Casarès. Coproduction Association Jean Vilar – Maison Jean Vilar. Partenariat Direction de la culture et du patrimoine de la ville de Cergy.



Table de Presse : librairie Le Grand Cercle à Éragny. Signatures d’Anne Secret et Geneviève Winter.

Samedi 3 décembre (Paris, Bibliothèque nationale de France, 5 rue Vivienne, 75002 Paris)



9h15 : accueil



Donner vie aux archives

9h30-10h. Anne-Lise Depoil, (BNF, chargée de collections Département des Arts du spectacle), « Le fonds Anne et Gérard Philipe de la Bibliothèque nationale de France : entre logiques familiales et politiques patrimoniales »



10h-10h30. AMarie Petitjean (CY Cergy Paris Université), « Anne Philipe dans ses écrits : amour, hommage et prolongements »

Discussion et pause



11h15-11h45. Geneviève Winter, « De la présence mythique à l’éthique de la transmission : Gérard Philipe, comédien exemplaire, entre ses maîtres et ses pairs »

Discussion



12h-14h pause méridienne



Célébrer Gérard Philipe à l’étranger

14h-14h30. Vincent Leroy, « La réception de Gérard Philipe dans l’Espagne franquiste »



14h30-15h. Konstantza Georgakaki (Univ. Athènes), « Gérard Philipe de notre adolescence…, réception de G.Philipe en Grèce »



15h-15h30. Nadezda Kh. Orlova, « Comprendre Dostoïevski ou Gérard Philipe dans le rôle du Prince Mychkine »

Discussion



15h45. Création : Jeanne Shion Mizuhara, Lecture de poèmes dédiés à Gérard Philipe traduits du japonais par la poétesse à l’aide de Vincent Durrenberger.

Pause



Écouter la voix de Gérard Philipe

(Panel du groupe de recherche ECHO, ECrire l’Histoire de l’Oral)

16h-16h25. Marie-Madeleine Mervant-Roux (CNRS), « Une discographie révélatrice. À condition de savoir l’écouter »



16h25-16h-50 Julia Gros de Gasquet (Sorbonne Nouvelle – Paris 3), « Gérard Philipe à travers les courriers d’admirateurs et admiratrices : un mythe constitué de son vivant ? »

Discussion



17h-17h25. Joël Huthwohl (BnF), « À deux voix. Gérard Philipe et Henri Pichette »



17h25-17h50. Marion Chénetier-Alev (École Normale Supérieure d’Ulm), « Avant, pendant et après la voix de Gérard Philipe »

Discussion



18h-18h30. « Entendre la voix de Gérard Philipe » : enregistrement de la voix de Gérard Philipe et commentaires de Julia Gros de Gasquet.

Manifestations du Centenaire



Le colloque sera précédé et suivi de plusieurs événements à l’occasion du centenaire de Gérard Philipe :



· Le 29 novembre 2022 à Visages du Monde (place du Nautilus à Cergy), 20h : documentaire de Patrick Jeudy, Le dernier hiver du Cid, d’après le livre de Jérôme Garcin (sélection officielle Festival de Cannes 2022). Rencontre et échanges avec le réalisateur, en présence d’Anne-Marie Philipe et Jérôme Garcin.

· Le 1er décembre 2022, au cinéma Utopia de Pontoise, 20h : projection de Monsieur Ripois, présentation par Geneviève Winter.

· Le 6 décembre 2022, conte musical Pierre et le loup par l’ensemble Elektra, avec la voix de Gérard Philipe, suivi de la 5esymphonie de Tachïkowski, Le Douze (12, allée des petits pains à Cergy).



Exposition : « Gérard Philipe, icône de la jeunesse », Institut Charles Perrault, Maison d’Anne et Gérard Philipe, Ville de Cergy, Cergy-Mécénat.





Contacts : violaine.houdart-merot@cyu.fr ; anne-marie.petitjean@cyu.fr

(Colloque organisé à l’initiative de Jean-Claude Lescure)