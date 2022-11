Séminaire doctoral PeTaLes (Penser et Traduire autrement les Littératures)

L'histoire culturelle, l'étude des transferts culturels, la World Literature, les études postcoloniales et autres studies (subaltern studies, women studies, gender studies....) nous invitent à penser autrement les phénomènes littéraires, l’histoire littéraire et la traduction ; à les penser non plus en termes d'influences exercées par des cultures réputées « centrales » (occidentales) sur des cultures considérées comme «périphériques», ni en termes d'identités nationales plus ou moins stables et fermées, mais en termes de circulation, de métissage, d’hybridation. Le séminaire considérera aussi bien les textes que les aires culturelles comme des lieux de passage ouverts aux dynamiques et aux contacts transnationaux. Si les notions de centre et de périphéries fonctionnent lorsqu'il s'agit d'observer les luttes pour acquérir légitimité et consécration au sein du champ littéraire mondial, elles sont à relativiser lorsqu'on s'intéresse aux dynamiques des circulations et des échanges entre acteurs, idées et textes, qui se font dans des directions multiples. Le séminaire appelle donc à un décentrement des approches critiques, du regard et des pratiques.



Cette année, les problématiques du séminaire seront articulées autour de la sociologie des textes selon deux volets :



- Circulations et flux. Quelles sont et comment se forment les trajectoires de circulation des textes littéraires ? Quelles sont les spécificités de la circulation des traductions ?



- Légitimation et consécration. Comment les prix littéraires jouent-ils sur la visibilité des textes, leur réception dans le pays d’origine et à l’étranger ? Quel est le rapport entre l’attribution des prix, les éditeurs et les traductions ? Quels sont les enjeux de la patrimonialisation des écrivains et des écrivaines ?

Programme

Lundi de 17h30 à 19h30 (sauf le 17/04/2023)

Maison de la recherche de l’Inalco (2 rue de Lille 75007) / zoom

21 novembre 2022, zoom

Galin Tihanov (Queen Mary University of London)

A Critique of Circulation (with a Very Brief History of Translation)



Elizabeth Shatalova (University of Waterloo)

The Soviet Shapeshifter: Valentin Stenich and the Reception of Western Modernists in the 1920s-1930s USSR







12 décembre 2022, Auditorium Dumézil



Gisèle Sapiro (CNRS, EHESS)

L'économie symbolique du prix Nobel de littérature : les chances inégales d'accès à la consécration



Lili Tessier (Inalco)

Repenser la littérature sud-coréenne pour une consécration à l’international





16 janvier 2023, Auditorium Dumézil



Antoine Nicole (Inalco)

Traduire la dissidence russe contemporaine : qui, quoi, comment, pourquoi ?



Velina Minkoff (Inalco)

Penser les circulations des chansons de l’Estrada bulgare comme celles des textes littéraires. L’exemple des emprunts occidentaux





20 février 2023, zoom

Armen Donikyan -Tanikyan (Inalco)

Le rôle de la traduction dans l’évolution de la littérature mineure arménienne d’expression turque



Françoise Miquet (Université de Montréal)

Consécration pour la version turque d’un roman portant sur les Grecs d’Istanbul : quelle trajectoire médiatique en Grèce ?



20 mars 2023, Auditorium Dumézil



Anne Madelain (Inalco)

Formes de circulation des publications entre les États post-yougoslaves après 1991



Daria Petushkova (Inalco)

La vague française. La traduction et la diffusion du livre français en Russie des années 1990 : les stratégies éditoriales et le rôle des intermédiaires





17 avril 2023, zoom 10h-12h

Laetitia Nanquette (University of New South Wales, Sydney)

La littérature iranienne contemporaine : forme, fonction et circulation



Adélaïde Magnon (Inalco)

Entre transfert de capital et légitimation : la traduction des romans de Marie Ndiaye par l’écrivain japonais Ono Masatsugu





22 mai 2023, Auditorium Dumézil



Anne-Frédérique Schlaepfer Arminjon (Université de Genève)

Politique mondiale de la littérature et politique de la littérature mondiale. Le cas de la Commission internationale de coopération intellectuelle et de l'Institut international de coopération intellectuelle (1922-1946)



Claire Placial (Université de Lorraine)

Titre à venir